El espacio es una invitación para celebrar en comunidad la identidad, la creatividad y el arte alternativo de San Juan. En esta edición, el sector se transformará en un espacio de interacción entre comunidades donde la música, la danza, el arte urbano y la diversidad convivirán en una experiencia única, generando nuevas visiones sobre la cultura.
"Nuestra tierra", el espacio joven que marca la diversidad cultural
Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de espectáculos en vivo, performances urbanas, espacios de arte alternativo y un mercado urbano que reunirá a referentes locales.