"Nuestra tierra", el espacio joven que marca la diversidad cultural

Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de espectáculos en vivo, performances urbanas, espacios de arte alternativo y un mercado urbano que reunirá a referentes locales.

El espacio es una invitación para celebrar en comunidad la identidad, la creatividad y el arte alternativo de San Juan. En esta edición, el sector se transformará en un espacio de interacción entre comunidades donde la música, la danza, el arte urbano y la diversidad convivirán en una experiencia única, generando nuevas visiones sobre la cultura.

Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de espectáculos en vivo, performances urbanas, espacios de arte alternativo y un mercado urbano que reunirá a referentes locales como Expo Tattoo, Expo Anime, Groove Store, Cultura Drag, Hamster Boys, entre otros.

Se presentarán DJ sets, batallas drag, tango queer, folklore fusión, K-pop, acrobacias, creando un ambiente diverso y dinámico, resignificando desde la tradición nuevos complementos y conceptos artísticos. A su vez, contará con un Escenario Principal el cual será el punto de encuentro para distintos proyectos y comunidades musicales como Movimiento tren, templo del pop, DJ Marcos Más, Fungis, Ex Dealer, Groove Cats, Minerva, DJ Luli Camilleri, DJ VICX y DJ RANKING, entre otros.

Un espacio exclusivo, de distensión y reencuentro entre comunidades, que se completará en su experiencia con instalaciones artísticas inspirada en los elementos Aire, Agua y Fuego, que simbolizan la identidad joven como complemento de “Nuestra Tierra Querida”, donde la comunidad creativa y la diversidad cultural en conjunto con cada espectador, podrá dejar su propio diseño e identidad en el espacio.

