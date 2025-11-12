"Nuestra tierra", el espacio joven que marca la diversidad cultural

Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de espectáculos en vivo, performances urbanas, espacios de arte alternativo y un mercado urbano que reunirá a referentes locales como Expo Tattoo, Expo Anime, Groove Store, Cultura Drag, Hamster Boys, entre otros.

Se presentarán DJ sets, batallas drag, tango queer, folklore fusión, K-pop, acrobacias, creando un ambiente diverso y dinámico, resignificando desde la tradición nuevos complementos y conceptos artísticos. A su vez, contará con un Escenario Principal el cual será el punto de encuentro para distintos proyectos y comunidades musicales como Movimiento tren, templo del pop, DJ Marcos Más, Fungis, Ex Dealer, Groove Cats, Minerva, DJ Luli Camilleri, DJ VICX y DJ RANKING, entre otros.