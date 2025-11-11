"
Gobierno y los gremios docentes retomaron la reunión paritaria

Esta tarde arrancó la segunda sesión de la reunión paritaria entre el Gobierno y los representantes gremiales de los docentes.

A las 15.15 comenzó la segunda sesion de la cuarta negociacion paritaria docente del año 2025 presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez.

Participan además el secretario de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaría de Educación, Mariela Lueje; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; la jefa de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; los asesores Jurídicos del Ministerio de Educación, Martin Recabarren y Adriana Aguirre.

En tanto, por la parte gremial; de UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Legal, Daniel Persichella; la secretaria de Prensa, Veronica Jofré y el asesor Técnico, Walter Rios. Por AMET el secretario General, Daniel Quiroga; secretario Gremial, Francisco Campos y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz. Por UDA, la secretaria General, Karina Navarro; la secretaria Adjunta, Elena Hierrezuelo; el asesor Legal, Roberto Correa Esbry y la asesora Pedagógica, Vanesa Marano.

