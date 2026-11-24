El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) convocan a empresas sanjuaninas a participar de la feria Gulfood, que se llevará a cabo en la ciudad de Dubai, Emiratos Árabes Unidos entre, los días 15 y 19 de marzo de 2027. Con compradores directos de más de 190 países, es una de las ferias de alimentos y bebidas más grandes e influyentes del mundo, considerada el epicentro comercial de la industria en Medio Oriente, África y el sur de Asia.
Convocan a empresas gastronómicas a participar de a Gulfood en Dubai
Se trata de una de las principales ferias internacionales del sector, que se llevará a cabo del 15 al 19 de marzo de 2027.