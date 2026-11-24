Este evento permite generar contactos comerciales con compradores, distribuidores e importadores de todo el mundo, identificar nuevas oportunidades de negocio y diversificar destinos de exportación. Asimismo, contribuye a fortalecer la competitividad de las empresas provinciales, promover la calidad y diversidad de sus productos y favorecer su inserción en las cadenas globales de comercialización.

Las empresas interesadas en participar deben registrar sus datos en el siguiente formulario.