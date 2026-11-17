En el lugar se observa un intenso movimiento de operarios y equipos técnicos trabajando en plena labor para dejar cada sector en condiciones. Según se pudo constatar, la estructura general de los stands ya se encuentra prácticamente montada y actualmente las tareas se concentran en los detalles finales de armado, iluminación y acondicionamiento.

Con este despliegue, San Juan ultima todos los preparativos para recibir al público durante las tres jornadas de celebración previstas para este viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre.