A menos de tres días para que comience una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, los preparativos entran en su recta final en el departamento Pocito. Durante la mañana de este martes, sanjuan8.com realizó un recorrido por el Estadio del Bicentenario y las inmediaciones del Velódromo Vicente Chancay para relevar el avance del montaje.
San Juan 8 > San Juan
Así se preparan el Estadio y el Velódromo a tres días de la FNS 2026
A tres días del inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2026, que se desarrollará los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, se intensifican los trabajos de armado en el predio de Pocito.