Comenzó la venta de entradas presenciales para la FNS 2026

La organización también contempla beneficios especiales para jubilados, quienes podrán acceder a 1.000 entradas gratuitas por jornada, que incluyen el ingreso a la Feria, al Velódromo y a las tribunas populares del Estadio. Estas entradas podrán retirarse desde el 6 de noviembre en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado, de 10 a 20 horas. Una vez agotado el cupo gratuito, los jubilados podrán adquirir entradas populares con un 50% de descuento, presentando la acreditación correspondiente.

En materia de accesibilidad, se dispondrá de 84 espacios en el Velódromo y 24 en el Estadio para personas que utilizan silla de ruedas. Para acceder a estos espacios, las entradas deberán retirarse en las boleterías del Teatro del Bicentenario, presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Asimismo, todas las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente a la Feria y al Velódromo mediante la presentación de su documentación correspondiente.

La programación en el Estadio del Bicentenario comenzará el viernes 20 de noviembre con la presentación de Turf y Tan Biónica. La primera noche reunirá distintas propuestas del rock nacional y tendrá como uno de sus grandes atractivos la actuación de la banda liderada por Chano Moreno Charpentier.

El sábado 21 de noviembre, el escenario recibirá a Diego Torres y Andrés Calamaro, dos reconocidos artistas de la música argentina que llegarán a San Juan con sus repertorios de grandes éxitos, en una jornada que promete convocar a públicos de distintas generaciones.

Finalmente, el domingo 22 de noviembre, la Fiesta cerrará con una noche dedicada a la música popular y el cuarteto. La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2 serán los protagonistas de la última jornada, con una propuesta marcada por el ritmo, el baile y la celebración.