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Comenzó la venta de entradas presenciales para la FNS 2026

La venta se realiza en las boleterías del Teatro del Bicentenario. El valor de los tickets van desde los 20 mil a los 45 mil pesos. El precio para la feria y show Velódromo se mantiene a 5 mil pesos.

Desde este viernes comienza la venta presencial de entradas para la Fiesta Nacional del Sol, Parque Triásico. Los tickets podrán adquirirse en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado, de 9 a 19 horas, hasta el 19 de noviembre.

Desde esa fecha entrarán en vigencia los precios generales: $20.000 para las tribunas populares Sur y Norte, $30.000 para campo de pie, $45.000 para platea baja y $35.000 para platea alta. El acceso a la Feria y al Velódromo se mantendrá en $5.000.

Paralelamente, la venta online continuará habilitada hasta la finalización de cada jornada de la Fiesta, respectivamente.

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La organización también contempla beneficios especiales para jubilados, quienes podrán acceder a 1.000 entradas gratuitas por jornada, que incluyen el ingreso a la Feria, al Velódromo y a las tribunas populares del Estadio. Estas entradas podrán retirarse desde el 6 de noviembre en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado, de 10 a 20 horas. Una vez agotado el cupo gratuito, los jubilados podrán adquirir entradas populares con un 50% de descuento, presentando la acreditación correspondiente.

En materia de accesibilidad, se dispondrá de 84 espacios en el Velódromo y 24 en el Estadio para personas que utilizan silla de ruedas. Para acceder a estos espacios, las entradas deberán retirarse en las boleterías del Teatro del Bicentenario, presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Asimismo, todas las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente a la Feria y al Velódromo mediante la presentación de su documentación correspondiente.

La programación en el Estadio del Bicentenario comenzará el viernes 20 de noviembre con la presentación de Turf y Tan Biónica. La primera noche reunirá distintas propuestas del rock nacional y tendrá como uno de sus grandes atractivos la actuación de la banda liderada por Chano Moreno Charpentier.

El sábado 21 de noviembre, el escenario recibirá a Diego Torres y Andrés Calamaro, dos reconocidos artistas de la música argentina que llegarán a San Juan con sus repertorios de grandes éxitos, en una jornada que promete convocar a públicos de distintas generaciones.

Finalmente, el domingo 22 de noviembre, la Fiesta cerrará con una noche dedicada a la música popular y el cuarteto. La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2 serán los protagonistas de la última jornada, con una propuesta marcada por el ritmo, el baile y la celebración.

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