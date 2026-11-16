Renovaron el Servicio de Nefrología y Diálisis del Marcial Quiroga

La intervención comprendió 760 metros cuadrados y sumó equipamiento y sistemas tecnológicos específicos para garantizar mejores condiciones de funcionamiento. Entre ellos se destacan una planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa, sistemas eléctricos de seguridad con múltiples respaldos, climatización central, gases medicinales y una sala de reprocesamiento de material de hemodiálisis.

Más capacidad para atender y menos traslados

Uno de los principales beneficios de la puesta en funcionamiento será la posibilidad de organizar la atención en tres turnos, seis días por semana, incluidos los feriados. Con esta modalidad, el servicio proyecta asistir a 48 pacientes, con una reserva para responder ante situaciones de emergencia.

La ampliación permitirá mejorar la cobertura de hemodiálisis y diálisis peritoneal, optimizar los tiempos de espera y facilitar la atención de personas de distintos departamentos. También contribuirá a reducir las derivaciones al sector privado, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema público provincial.

El servicio tendrá un rol importante en la atención de personas sin cobertura médica y en la respuesta a la demanda de los beneficiarios de Incluir Salud. Actualmente, este programa registra 124 beneficiarios que reciben diálisis en distintos puntos de la provincia, cuyas prestaciones y transporte cuentan con financiamiento provincial.

Un servicio pensado para cuidar a las personas

La renovación no se limita a la incorporación de equipamiento médico. También contempla espacios de espera para pacientes y familiares, sectores verdes, circulaciones accesibles y mejores ingresos para los servicios de Hemoterapia, Hemodiálisis y Psiquiatría.

De esta manera, el Hospital Dr. Marcial Quiroga suma un servicio con mejores condiciones edilicias, técnicas y asistenciales para quienes deben realizar tratamientos de manera periódica. La obra representa un avance en la infraestructura sanitaria de San Juan y una mejora concreta en el acceso a prestaciones esenciales, con el objetivo de brindar una atención pública más segura, organizada y cercana a las necesidades de la comunidad.