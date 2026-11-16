San Juan transita este lunes 16 de noviembre con condiciones meteorológicas inestables y cambiantes. De acuerdo con el pronóstico oficial y las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada registrará una temperatura máxima de 34°C y una mínima de 15°C, en un escenario atravesado por la transición de vientos intensos y la llegada de tormentas.
San Juan se prepara para una jornada de zonda, calor y alerta por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la noche de este lunes 16 de noviembre en varios departamentos de San Juan.