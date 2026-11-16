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San Juan se prepara para una jornada de zonda, calor y alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la noche de este lunes 16 de noviembre en varios departamentos de San Juan.

San Juan transita este lunes 16 de noviembre con condiciones meteorológicas inestables y cambiantes. De acuerdo con el pronóstico oficial y las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada registrará una temperatura máxima de 34°C y una mínima de 15°C, en un escenario atravesado por la transición de vientos intensos y la llegada de tormentas.

El esquema de contingencia prevé que hacia las 18 se comience a percibir la incidencia de viento Zonda en la región, el cual registrará un drástico giro hacia el sector sur alrededor de las 21, con ráfagas que podrían presentarse con intensidad fuerte. Este ingreso frontal dará paso a un desmejoramiento generalizado de las condiciones del tiempo hacia la noche.

En paralelo, rige una alerta amarilla por tormentas para la noche de este lunes destinada específicamente a los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. El informe oficial detalla que el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con acumulados estimados de precipitación entre 15 y 40 milímetros —los cuales podrían ser superados de manera local—, además de actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas. Se recomienda a la población extremar las precauciones ante los cambios repentinos del tiempo.

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