Entre los equipos que todavía pueden mejorar su ubicación aparecen Argentinos Juniors, Bolívar y Always Ready (Bolivia), Cruzeiro (Brasil), Atlético Nacional (Colombia), Universitario (Perú), Carabobo y Deportivo Táchira (Venezuela). Por su parte, Coquimbo Unido (Chile), Universidad Católica (Ecuador), Recoleta (Paraguay), Melgar (Perú) y Deportivo La Guaira (Venezuela) ya tienen como destino las fases previas.

Un caso particular es el de Gremio, que será Brasil 5 y accederá a la fase de grupos o Brasil 7 y comenzará en las rondas clasificatorias. Su ubicación dependerá de la definición de la Copa de Brasil y de su situación en el Brasileirao: es finalista del certamen copero y necesita evitar el descenso a la Serie B para conservar esa posibilidad.

El formato se mantendrá con ocho grupos de cuatro equipos, precedidos por tres instancias eliminatorias de clasificación. Las fases previas están programadas entre el 2 de febrero y el 11 de marzo de 2027, mientras que la etapa de grupos comenzará el 6 de abril. Todavía quedan 22 lugares por completar y el reparto de plazas dependerá de los resultados de las distintas ligas y copas nacionales.

Todos los cupos para la Copa Libertadores 2027:

Conmebol (2 cupos)

Campeón de la Copa Libertadores 2026: Estudiantes o Palmeiras.

Campeón de la Copa Sudamericana 2026: Boca o Atlético Mineiro.

Argentina (6 cupos)

Argentina 1: campeón del Torneo Apertura 2026 (Belgrano).

Argentina 2: campeón del Torneo Clausura 2026.

Argentina 3: campeón de la Copa Argentina 2026.

Argentina 4: primero de la tabla anual 2026.

Argentina 5: segundo de la tabla anual 2026.

Argentina 6: tercero de la tabla anual 2026.

Belgrano ya está clasificado a la fase de grupos. Boca puede ingresar como Conmebol 2 o Argentina 2, 3 o 4; Rosario Central será Argentina 2, 4 o 5, y Argentinos Juniors puede ocupar los puestos 2, 4, 5 o 6.

Bolivia (4 cupos)

Bolivia 1: campeón de la Primera División 2026.

Bolivia 2: subcampeón de la Primera División 2026.

Bolivia 3: campeón de la Copa Bolivia 2026.

Bolivia 4: tercero de la Primera División 2026.

Bolívar y Always Ready pueden ocupar cualquiera de las cuatro posiciones.

Brasil (7 cupos)

Brasil 1: campeón del Brasileirao 2026.

Brasil 2: subcampeón del Brasileirao 2026.

Brasil 3: tercero del Brasileirao 2026.

Brasil 4: cuarto del Brasileirao 2026.

Brasil 5: campeón de la Copa de Brasil 2026.

Brasil 6: quinto del Brasileirao 2026.

Brasil 7: subcampeón de la Copa de Brasil 2026.

Flamengo y Palmeiras ya sumaron los puntos necesarios en el Brasileirao para garantizarse una plaza. Cruzeiro puede ocupar los puestos 3, 4, 5, 6 o 7. Gremio será Brasil 5 o Brasil 7, siempre que no descienda a la Serie B.

Chile (4 cupos)

Chile 1: campeón de la Liga de Primera 2026 (Colo Colo).

Chile 2: subcampeón de la Liga de Primera 2026.

Chile 3: campeón de la Copa de la Liga de Chile 2026 (Coquimbo Unido).

Chile 4: ganador de la Serie Pre-Libertadores 2026.

Colo Colo ya está en la fase de grupos y Coquimbo Unido disputará las rondas preliminares.

Colombia (4 cupos)

Colombia 1: campeón del Torneo Apertura 2026 (Junior).

Colombia 2: campeón del Torneo Finalización 2026.

Colombia 3: primero de la tabla de reclasificación de Primera A 2026.

Colombia 4: segundo de la tabla de reclasificación de Primera A 2026.

Junior ya está en la fase de grupos y Atlético Nacional puede ocupar los puestos 2 o 3.

Ecuador (4 cupos)

Ecuador 1: campeón de la Serie A 2026 (Independiente del Valle).

Ecuador 2: subcampeón de la Serie A 2026 (Macará).

Ecuador 3: tercero de la Serie A 2026.

Ecuador 4: campeón de la Copa Ecuador 2026.

Independiente del Valle y Macará ya tienen su lugar en la fase de grupos. Universidad Católica, finalista de la Copa Ecuador, será Ecuador 3 o 4 y comenzará en las rondas previas.

Paraguay (4 cupos)

Paraguay 1: campeón del Torneo Apertura 2026 mejor ubicado en la tabla acumulada de la temporada (Olimpia).

Paraguay 2: campeón del Torneo Apertura o Clausura 2026 peor ubicado en la tabla acumulada.

Paraguay 3: primero de la tabla acumulada de la Primera División 2026.

Paraguay 4: campeón de la Copa Paraguay 2026 (Recoleta).

Olimpia ya está clasificado a la fase de grupos y Recoleta disputará las rondas preliminares.

Perú (4 cupos)

Perú 1: campeón de la Liga 1 2026.

Perú 2: subcampeón de la Liga 1 2026.

Perú 3: tercero de la Liga 1 2026.

Perú 4: cuarto de la Liga 1 2026.

Alianza Lima será Perú 1 o 2 por ser finalista de la Liga 1. Universitario puede ocupar los puestos 1, 2 o 3, mientras que Melgar irá a las fases previas como Perú 3 o 4.

Uruguay (4 cupos)

Uruguay 1: campeón del Campeonato Uruguayo de Primera División 2026.

Uruguay 2: subcampeón del Campeonato Uruguayo de Primera División 2026.

Uruguay 3: primero de la tabla anual que no sea finalista del Campeonato Uruguayo.

Uruguay 4: campeón de la Copa Uruguay 2026.

Venezuela (4 cupos)

Venezuela 1: campeón de la Primera División 2026.

Venezuela 2: primero de la tabla acumulada de la Primera División 2026 (Metropolitanos).

Venezuela 3: subcampeón de la Primera División 2026.

Venezuela 4: segundo de la tabla acumulada de la Primera División 2026 (Deportivo La Guaira).

Metropolitanos ya está en la fase de grupos y Deportivo La Guaira disputará las rondas preliminares. Carabobo y Deportivo Táchira pueden ocupar los puestos 1 o 3.