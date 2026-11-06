Se habilitan las inscripciones para las charlas inspiracionales de FNS Forum

Santiago Siri, tecnólogo, emprendedor y programador argentino, le dará continuidad a las charlas inspiracionales con una conferencia sobre Inteligencia Artificial y Prompting Live. En sus disertaciones, combina una mirada sobre el impacto de la IA con demostraciones en vivo, construcción de prototipos y aplicaciones adaptadas a cada audiencia.

Para finalizar, Patricia Jebsen, presentará la conferencia “Cuatro generaciones bajo el mismo empleo”. Durante su exposición, analizará los cambios y las continuidades en el mundo laboral, haciendo foco en la convivencia de distintas generaciones dentro de las organizaciones y en los desafíos que esto representa para las empresas y sus equipos de trabajo. Jebsen es Licenciada en Relaciones Públicas (por la Universidad Argentina de la Empresa) y cuenta con una maestría en Marketing y Administración de empresas (European Business School, Alemania) y otra en Comunicación Corporativa y Prensa (por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales).

En cuanto al formato, las conferencias contemplarán 40 minutos de exposición y un espacio adicional de 20 minutos para preguntas del público, lo que permitirá generar un intercambio directo entre los disertantes y los asistentes.

De esta manera, el FNS Forum 2026 propone un espacio de encuentro y reflexión sobre temáticas que atraviesan la actualidad, desde las nuevas dinámicas del mercado laboral, la transformación digital, la economía, las finanzas y el impacto de las tecnologías en la sociedad.

Las inscripciones se habilitan el siguiente link: https://fnsforum.avantti.io/events/fns-forum-2026-charlas-inspiracionales