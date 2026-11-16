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Un mes después de abrir su local de iPhone sufrió un violento robo

Delincuentes rompieron las rejas y una vidriera durante la madrugada del domingo en un comercio ubicado en Desamparados. El joven propietario mostró los destrozos y aseguró que los tienen de punto.

Un nuevo golpe delictivo afectó a los comerciantes dedicados a la venta de telefonía móvil en San Juan. En esta oportunidad, el blanco fue un local ubicado sobre calle Sargento Cabral, en la zona de Desamparados, en el límite entre los departamentos Capital y Rivadavia. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando delincuentes forzaron las rejas y rompieron un vidrio para ingresar al comercio y sustraer varios elementos.

La particularidad del caso es que el emprendimiento había abierto sus puertas hace apenas un mes. Conmovido por la situación y el esfuerzo perdido en tan poco tiempo, el joven dueño recurrió a sus redes sociales para mostrar el estado en el que quedó el salón tras el ataque. "Nos tienen de punto", expresó con indignación mientras exhibía los daños materiales causados por los ladrones.

Este episodio se suma a una preocupante seguidilla contra locales que comercializan dispositivos iPhone en la provincia. Semanas atrás, otro joven comerciante denunció el robo de mercadería valuada en 15 mil dólares en celulares, señalando públicamente que los autores eran menores de edad a quienes tenía identificados, al tiempo que cuestionó la demora de la Justicia de Menores para ordenar los allanamientos correspondientes.

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