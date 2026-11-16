Un mes después de abrir su local de iPhone sufrió un violento robo

La particularidad del caso es que el emprendimiento había abierto sus puertas hace apenas un mes. Conmovido por la situación y el esfuerzo perdido en tan poco tiempo, el joven dueño recurrió a sus redes sociales para mostrar el estado en el que quedó el salón tras el ataque. "Nos tienen de punto", expresó con indignación mientras exhibía los daños materiales causados por los ladrones.

Este episodio se suma a una preocupante seguidilla contra locales que comercializan dispositivos iPhone en la provincia. Semanas atrás, otro joven comerciante denunció el robo de mercadería valuada en 15 mil dólares en celulares, señalando públicamente que los autores eran menores de edad a quienes tenía identificados, al tiempo que cuestionó la demora de la Justicia de Menores para ordenar los allanamientos correspondientes.