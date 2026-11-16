Un nuevo golpe delictivo afectó a los comerciantes dedicados a la venta de telefonía móvil en San Juan. En esta oportunidad, el blanco fue un local ubicado sobre calle Sargento Cabral, en la zona de Desamparados, en el límite entre los departamentos Capital y Rivadavia. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando delincuentes forzaron las rejas y rompieron un vidrio para ingresar al comercio y sustraer varios elementos.
Un mes después de abrir su local de iPhone sufrió un violento robo
Delincuentes rompieron las rejas y una vidriera durante la madrugada del domingo en un comercio ubicado en Desamparados. El joven propietario mostró los destrozos y aseguró que los tienen de punto.