De cara a una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol 2026, que se desarrollará del 19 al 22 de noviembre bajo la temática Parque Triásico, la organización dio a conocer el listado oficial de objetos permitidos y prohibidos para acceder al predio del Estadio del Bicentenario, en Pocito. Las disposiciones buscan ordenar el flujo de personas, facilitar los controles de seguridad y asegurar la comodidad del público durante las jornadas de feria y espectáculos.
Qué llevar a la Fiesta del Sol: mate sí, pero sin agua y sin reposeras
La organización difundió el reglamento de ingreso para el evento que se realizará del 19 al 22 de noviembre en Pocito. El objetivo es agilizar los controles y garantizar la seguridad en el Estadio del Bicentenario.