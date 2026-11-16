Qué llevar a la Fiesta del Sol: mate sí, pero sin agua y sin reposeras

Según el protocolo establecido, quienes asistan podrán ingresar con elementos básicos de uso personal siempre que respeten ciertas condiciones, como llevar recipientes vacíos para recargar agua en los puestos de hidratación internos. Por el contrario, se restringirá el acceso con mobiliario voluminoso, bebidas con alcohol o dispositivos que puedan representar un riesgo en sectores masivos.

Elementos permitidos

Mate y termo (deben estar vacíos al momento del control).

Botellas vacías para recargar en los puntos de hidratación del predio.

Protector solar, repelente y productos de higiene personal.

Coches de bebé, mantas y almohadones pequeños.

Medicamentos o alimentos especiales.

Riñoneras o mochilas medianas.

Baterías portátiles, cables de carga y largavistas.

Elementos prohibidos

Termos con líquido, bebidas alcohólicas o energéticas y sustancias ilegales.

Sillas, reposeras, heladeritas, carpas y sombrillas.

Equipos profesionales de fotografía, drones y punteros láser.

Banderas con palos, pirotecnia, cadenas y elementos punzantes.

Monopatines, bicicletas, pelotas y animales.

Desde la organización solicitaron al público revisar estas pautas antes de salir de sus hogares y colaborar con el personal apostado en los accesos para evitar demoras en el ingreso.