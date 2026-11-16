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Qué llevar a la Fiesta del Sol: mate sí, pero sin agua y sin reposeras

La organización difundió el reglamento de ingreso para el evento que se realizará del 19 al 22 de noviembre en Pocito. El objetivo es agilizar los controles y garantizar la seguridad en el Estadio del Bicentenario.

De cara a una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol 2026, que se desarrollará del 19 al 22 de noviembre bajo la temática Parque Triásico, la organización dio a conocer el listado oficial de objetos permitidos y prohibidos para acceder al predio del Estadio del Bicentenario, en Pocito. Las disposiciones buscan ordenar el flujo de personas, facilitar los controles de seguridad y asegurar la comodidad del público durante las jornadas de feria y espectáculos.

Según el protocolo establecido, quienes asistan podrán ingresar con elementos básicos de uso personal siempre que respeten ciertas condiciones, como llevar recipientes vacíos para recargar agua en los puestos de hidratación internos. Por el contrario, se restringirá el acceso con mobiliario voluminoso, bebidas con alcohol o dispositivos que puedan representar un riesgo en sectores masivos.

Elementos permitidos

  • Mate y termo (deben estar vacíos al momento del control).
  • Botellas vacías para recargar en los puntos de hidratación del predio.
  • Protector solar, repelente y productos de higiene personal.
  • Coches de bebé, mantas y almohadones pequeños.
  • Medicamentos o alimentos especiales.
  • Riñoneras o mochilas medianas.
  • Baterías portátiles, cables de carga y largavistas.

Elementos prohibidos

  • Termos con líquido, bebidas alcohólicas o energéticas y sustancias ilegales.
  • Sillas, reposeras, heladeritas, carpas y sombrillas.
  • Equipos profesionales de fotografía, drones y punteros láser.
  • Banderas con palos, pirotecnia, cadenas y elementos punzantes.
  • Monopatines, bicicletas, pelotas y animales.

Desde la organización solicitaron al público revisar estas pautas antes de salir de sus hogares y colaborar con el personal apostado en los accesos para evitar demoras en el ingreso.

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