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FNS 2026: la convocatoria de gastronómicos tuvo récord de inscripción

La convocatoria cerró con 309 personas inscriptas, la cifra más alta de los últimos tres años.

La convocatoria para el sector gastronómico de la Fiesta Nacional del Sol 2026 cerró con 309 personas inscriptas, la cifra más alta de los últimos tres años y un indicador del creciente interés de los emprendedores por formar parte del evento más convocante de San Juan.

El número representa un 22% de crecimiento respecto de 2025, cuando se habían registrado 253 inscriptos, y un 18% más que en 2024, año en el que la convocatoria había alcanzado las 262 personas.

Otro de los datos que sobresale en esta edición es la renovación de los participantes. De las 309 personas inscriptas, 209 —el 68%— participan por primera vez, ya que no habían formado parte de las convocatorias de 2024 ni de 2025.

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A su vez, 86 personas ya se habían inscripto en 2025, mientras que 58 habían participado de la convocatoria de 2024. En tanto, 44 personas se inscribieron durante los tres años analizados.

Los datos, aportados por el sistema de convocatorias, muestran una combinación entre la permanencia de emprendimientos que encuentran en la Fiesta Nacional del Sol un espacio para desarrollar su actividad y la incorporación de nuevos proyectos que buscan aprovechar la exposición y las oportunidades que genera el evento.

Así, la Fiesta Nacional del Sol no representa solamente una propuesta recreativa y cultural para el público. También constituye una importante oportunidad para los emprendimientos sanjuaninos, que encuentran en el evento un espacio de venta y llegada a nuevos públicos.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 se realizará del 19 al 22 de noviembre. La programación comenzará el 19 de noviembre con el FNS Fórum, mientras que del 20 al 22 de noviembre se desarrollará la propuesta central con la feria, el espectáculo en el Velódromo Vicente Chancay y los shows en el Estadio San Juan del Bicentenario.

De esta manera, la edición 2026 se prepara para reunir nuevamente a sanjuaninos y visitantes en una celebración que, además de ofrecer una amplia propuesta de entretenimiento, se consolida como una plataforma de oportunidades para los emprendedores y productores de la provincia.

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