La ceremonia puso en valor la entrega de los argentinos que en 1982 fueron convocados a defender las Islas Malvinas y, de manera particular, la de los sanjuaninos que debieron dejar sus hogares y familias para participar del conflicto bélico. El público acompañó este instante de reconocimiento y memoria colectiva a través de la proyección de un video alusivo y la interpretación de la Marcha de Malvinas.

De la entrega de distinciones a los excombatientes participaron el gobernador Marcelo Orrego; la ministra de Gobierno, Laura Palma; el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos; y la directora de Culto y ONG, Marta Picón.