Uno de los momentos más emotivos de la Fiesta Nacional del Sol 2026 se vivió sobre el escenario mayor, donde el Gobierno de San Juan llevó adelante un reconocimiento especial a los Veteranos de Guerra de Malvinas para homenajear su valentía y su compromiso con la defensa de la soberanía nacional.
Emotivo reconocimiento a los Veteranos de Malvinas en el escenario de la FNS
En el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el Gobierno provincial encabezó un emotivo reconocimiento a los Veteranos de Guerra de Malvinas para honrar su valentía y defensa de la soberanía nacional.