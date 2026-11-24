La investigación permitió reconstruir una modalidad de contacto a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Según la acusación fiscal, Ibarra utilizaba el nombre de «Gabriel» para comunicarse con las adolescentes y conseguir que le enviaran material sexual. A cambio, realizaba transferencias de dinero mediante Mercado Pago.

El caso comenzó con la denuncia de la abuela de una adolescente de 13 años. La mujer encontró conversaciones y mensajes en los que su nieta intercambiaba fotografías de desnudos y otras imágenes de contenido sexual con un desconocido.

Según pudo confirmar este diario, los investigadores identificaron al interlocutor y, al avanzar con las medidas, descubrieron que no se trataba de una única víctima. A través de esa primera adolescente, el acusado había establecido contacto con otras dos jóvenes sanjuaninas, de 16 y 17 años, con quienes mantenía conversaciones por Instagram y WhatsApp.

La investigación determinó que Ibarra les pagaba entre $4.000 y $5.000 por cada archivo, aunque algunas transferencias llegaban a los $10.000. Además de solicitar fotografías y videos, les indicaba cómo posar, qué partes del cuerpo mostrar y qué escenas debían reproducir.

Según la acusación, llegó incluso a enviarles videos de otras jóvenes para que imitaran esas situaciones. También consiguió que dos de las adolescentes protagonizaran escenas de besos y juegos de contenido sexual.

La causa reunió declaraciones de las víctimas, capturas de las conversaciones y registros de las transferencias realizadas a través de Mercado Pago. Ese material permitió reconstruir los contactos, los pedidos del acusado y los pagos vinculados con las imágenes y videos.

Cuando declaró, Ibarra reconoció haber mantenido comunicaciones con las adolescentes, aunque intentó desligarse de responsabilidad al sostener que «en todo momento hubo consentimiento».

La Fiscalía, en cambio, sostuvo que el acusado se aprovechó de la vulnerabilidad de las menores y las manipuló para obtener el material sexual. Esa fue la conducta que quedó comprendida en la acusación que derivó en el acuerdo de juicio abreviado.

Ibarra había sido detenido en agosto y la investigación se formalizó el 27 de ese mes. Desde entonces permanecía con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. Este martes 24 de noviembre, la jueza Celia Maldonado homologó el acuerdo y dictó la condena de cumplimiento efectivo.