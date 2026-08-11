Extranjeros y hospitales: qué hará San Juan ante el nuevo esquema nacional

La minería aparece como el punto de inflexión

El escenario que más atención genera es el avance de la actividad minera. La llegada de trabajadores y profesionales extranjeros vinculados a los grandes proyectos podría modificar una realidad que hoy tiene un impacto prácticamente marginal sobre los hospitales provinciales.

Dobladez planteó un criterio concreto: si las actuales 102 consultas anuales se duplican o incluso se triplican, la Provincia podría estudiar un mecanismo para recuperar los costos de determinadas prestaciones.

La eventual medida, aclaró, se tomaría a partir de los datos y no de una percepción. Y hay otro punto que el Gobierno provincial ya marcó: si el aumento de la demanda está directamente relacionado con trabajadores contratados por empresas mineras, la cobertura sanitaria debería quedar a cargo de esas compañías.

“El Estado no tiene que subsidiar a las empresas”, sostuvo el ministro.

Qué cambió con la medida nacional

La Nación reglamentó recientemente un sistema para que los hospitales administrados por el Estado nacional puedan cobrar determinadas prestaciones a extranjeros que no tengan residencia permanente.

Los residentes permanentes mantienen el mismo acceso al sistema público que los argentinos. Para quienes no tengan esa condición, la normativa contempla la utilización de un seguro de salud o el pago de la atención correspondiente.

Las emergencias médicas continúan siendo atendidas, independientemente de la condición migratoria.

En San Juan, mientras tanto, no habrá cambios por ahora. La cifra de 102 consultas anuales mantiene el tema lejos de ser una urgencia, aunque la expansión minera podría hacer que esos números comiencen a cambiar.