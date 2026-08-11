"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Dibu Martínez

Dibu Martínez no jugará la Supercopa de Europa entre Aston Villa y PSG

El entrenador Unai Emery afirmó que el arquero de la Selección Argentina, Dibu Martínez, no estará presente en el partido ante los campeones de la Champions.

Aston Villa dará inicio a la temporada 2026/27 este miércoles cuando enfrente a PSG por la Supercopa de Europa. Si bien tiene la posibilidad de comenzar la campaña con un título, deberá afrontar el compromiso sin el Dibu Martínez, una de sus grandes figuras. Tampoco estarán presentes Ollie Watkins y Ezri Konsa, quienes disputaron el Mundial 2026 con Inglaterra.

“No están aquí porque terminaron la temporada el 19 de julio y les di cuatro semanas para descansar, y es completamente necesario”, explicó en conferencia de prensa el entrenador Unai Emery, quien dirigirá su cuarta final de Supercopa (perdió las otras tres).

"Preparamos el partido con los jugadores con los que empezamos hace cuatro semanas, también con los jóvenes. Y espero competir y plantarles cara con posibilidades de vencerles", agregó el español de 54 años.

Te puede interesar...

Sin el arquero de la Selección Argentina, el titular será el neerlandés Marco Bizot, habitual alternativa del marplatense. Se espera que Dibu se sume a la brevedad para estar en el debut por la Premier League, el 23 de agosto contra Brighton. Antes, el sábado 15, los Villanos jugarán un último amistoso de pretemporada ante Borussia Monchengladbach.

Las vacaciones de Martínez comenzaron en Mar del Plata, su ciudad natal, y luego se trasladó a Portugal, país de origen de su pareja, Mandinha. Además, en las últimas horas compartió una foto en Instagram pescando en territorio portugués junto a un amigo.

Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho, los otros argentinos del plantel, sí estarán presentes en el partido que los Villanos jugarán este miércoles ante PSG por la Supercopa de Europa (el campeón de la última Champions League contra el de Europa League), en Salzburgo, Austria, desde las 16.00.

FUENTE: tyc sports

Temas

Te puede interesar