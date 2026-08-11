Dibu Martínez no jugará la Supercopa de Europa entre Aston Villa y PSG

Sin el arquero de la Selección Argentina, el titular será el neerlandés Marco Bizot, habitual alternativa del marplatense. Se espera que Dibu se sume a la brevedad para estar en el debut por la Premier League, el 23 de agosto contra Brighton. Antes, el sábado 15, los Villanos jugarán un último amistoso de pretemporada ante Borussia Monchengladbach.

Las vacaciones de Martínez comenzaron en Mar del Plata, su ciudad natal, y luego se trasladó a Portugal, país de origen de su pareja, Mandinha. Además, en las últimas horas compartió una foto en Instagram pescando en territorio portugués junto a un amigo.

Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho, los otros argentinos del plantel, sí estarán presentes en el partido que los Villanos jugarán este miércoles ante PSG por la Supercopa de Europa (el campeón de la última Champions League contra el de Europa League), en Salzburgo, Austria, desde las 16.00.