Aston Villa dará inicio a la temporada 2026/27 este miércoles cuando enfrente a PSG por la Supercopa de Europa. Si bien tiene la posibilidad de comenzar la campaña con un título, deberá afrontar el compromiso sin el Dibu Martínez, una de sus grandes figuras. Tampoco estarán presentes Ollie Watkins y Ezri Konsa, quienes disputaron el Mundial 2026 con Inglaterra.
Dibu Martínez no jugará la Supercopa de Europa entre Aston Villa y PSG
El entrenador Unai Emery afirmó que el arquero de la Selección Argentina, Dibu Martínez, no estará presente en el partido ante los campeones de la Champions.