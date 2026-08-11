El Gobierno revisa su estrategia legislativa tras el revés por la Ley de Tierras

Pese a las críticas internas, el vocero presidencial, Adrián Ravier, respaldó públicamente a Sturzenegger y lo calificó como "una figura clave" de la administración de Javier Milei.

El Gobierno todavía tiene varias iniciativas prioritarias pendientes de tratamiento. Entre ellas se encuentran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, considerada una prioridad por el Presidente, y la reforma política, que contempla la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

También figuran en la agenda los proyectos de Inocencia Fiscal II, Zonas Frías y un paquete económico que acompañará los cambios previstos para el Banco Central.

En la Casa Rosada aseguran que existe acuerdo con los gobernadores para avanzar con la modificación del régimen de Zonas Frías, que reduce los subsidios al gas en regiones con bajas temperaturas y ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo conversaciones con mandatarios provinciales y trabaja además en una iniciativa destinada a las zonas cálidas.

Como parte de la estrategia para fortalecer el vínculo con las provincias, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajarán el jueves a Catamarca. Allí se reunirán con el gobernador Raúl Jalil y con su par de Santiago del Estero, Elías Suárez, durante la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Aunque el oficialismo confía en recuperar la iniciativa parlamentaria, algunos sectores aliados comenzaron a marcar límites. El jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, puso en duda el acompañamiento de su espacio a la eliminación de las PASO.

"Es un debate que todavía no tenemos saldado dentro del PRO. Todavía no estamos para acompañar la transformación de la ley", afirmó durante el panel Democracia y Desarrollo.

En el mismo encuentro, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado reconoció las dificultades que enfrenta el oficialismo para impulsar sus reformas: "Un gobierno que reforma y va para adelante en algunos momentos choca".