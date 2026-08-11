Boca recibe a Recoleta de Paraguay en el Ducó por los octavos de final

La principal decisión del entrenador pasa por mantener afuera del once a Sebastián Villa y sostener un mediocampo con tres jugadores. Ante su inédita racha goleadora, Santiago Ascacibar volverá a ser titular junto a Leandro Paredes y Milton Delgado. Una zona, aparentemente, intocable.

Leonel Flores también se impuso en la disputa por un lugar con Villa. El juvenil había compartido el ataque con el colombiano en los primeros encuentros, pero Arruabarrena optó por darle continuidad ante la necesidad de encontrar mayor equilibrio en el funcionamiento, con Tomás Aranda en la otra banda.

Así, Boca intentará asumir el protagonismo y controlar el desarrollo frente a un rival que buscará llevarse un -histórico- resultado positivo para afrontar la revancha con mejores perspectivas. Enner Valencia y Williams Alarcón no fueron convocados para el encuentro.

Recoleta, en tanto, llega con confianza después de comenzar el segundo semestre con siete puntos y ubicarse cuarto en el Clausura paraguayo. En la fase de grupos de la Sudamericana terminó primero y cerró su participación con un triunfo 1-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Formaciones:

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Deportivo Recoleta: Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk y Paul Charpentier. DT: Jorge González.