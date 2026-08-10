San Juan financiará y hará el mantenimiento de cinco rutas nacionales

De acuerdo a lo firmado, San Juan se encargará del financiamiento, la conservación, mejoramiento, mantenimiento y ejecución de obras en las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenciones en el Nudo Vial de las rutas 40 y A014.

Del encuentro, que tuvo lugar este lunes en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, participaron también el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Fernando Herrmann; el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Campoy; y el ministro de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, Fernando Perea.