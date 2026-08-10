El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron este lunes con el gobernador Marcelo Orrego, en el marco de la firma de un convenio mediante el cual el Estado Nacional delega en la provincia la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales estratégicas.
San Juan financiará y hará el mantenimiento de cinco rutas nacionales
El gobernador Orrego se reunió con el jefe de Gabinete y el ministro de Economía para avanzar en la delegación de la gestión de rutas nacionales a San Juan.