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San Juan financiará y hará el mantenimiento de cinco rutas nacionales

El gobernador Orrego se reunió con el jefe de Gabinete y el ministro de Economía para avanzar en la delegación de la gestión de rutas nacionales a San Juan.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron este lunes con el gobernador Marcelo Orrego, en el marco de la firma de un convenio mediante el cual el Estado Nacional delega en la provincia la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales estratégicas.

De acuerdo a lo firmado, San Juan se encargará del financiamiento, la conservación, mejoramiento, mantenimiento y ejecución de obras en las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenciones en el Nudo Vial de las rutas 40 y A014.

Del encuentro, que tuvo lugar este lunes en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, participaron también el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Fernando Herrmann; el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Campoy; y el ministro de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, Fernando Perea.

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Por otra parte, el convenio tiene una vigencia de 20 años, las rutas continuarán integrando la Red Vial Nacional y las obras ejecutadas pasarán al patrimonio de Vialidad Nacional una vez finalizadas.

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