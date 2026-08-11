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Tini Stoessel confirmó que se casa con Rodrigo De Paul con un emotivo video

La cantante reveló detalles de su boda con el campeón del mundo en un video compartido en Instagram.

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo De Paul en un video que compartió en Instagram. Este martes, la cantante publicó un post donde detalló los preparativos de la boda. "... y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepaul", expresó en su publicación.

En la grabación, mostró el anillo de compromiso y dijo: "Me caso". Además, compartió su emoción por la primera prueba de vestuario de su vestido de novia, mencionando: "Ay, estoy superemocioanda porque aparte les quiero contar todo el concepto de mi casamiento, lo que significa para mí y lo que va a representar ese día. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz y les voy a ir mostrando absolutamente todo" mientras se encontraba en un avión rumbo a París.

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Luego de disfrutar de un viaje con amigas, haciéndose el skincare y las manos, Tini amaneció en su destino y dijo: "Mis amores, llegamos a París. Primera prueba de vestido. Estoy superemocionada".

El video generó una gran reacción entre los fanáticos de la pareja, quienes dejaron mensajes de cariño y celebración. Desde hace tiempo, se rumoraba sobre el posible casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Aunque circularon fechas y lugares, ninguno de los protagonistas había confirmado información.

Sin embargo, a fines de julio, Susana Giménez filtró algunos detalles. En el programa "Por el mundo mundial" (Telefe), Marley y Susana conversaron sobre distintos temas, y la diva, casi sin querer, reveló uno de los secretos mejor guardados del espectáculo. Dijo: "Nos encontramos con los papás de De Paul el otro día. Estaban con los dos hijos de él en un restaurante. Ahora está reenamorado de Tini". A lo que agregó: "Se casan ahora, el 19 de diciembre. Hacen muy linda pareja".

Este dato coincidió con la fecha que Pilar Smith había anticipado en enero en el programa LAM, donde mencionó que la boda tendría lugar en el exclusivo Dock Haras de Exaltación de la Cruz, con el objetivo de vivir una noche "única e inolvidable" rodeados de sus seres queridos y en un entorno de máxima privacidad.

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