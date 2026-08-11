Tini Stoessel confirmó que se casa con Rodrigo De Paul con un emotivo video

El video generó una gran reacción entre los fanáticos de la pareja, quienes dejaron mensajes de cariño y celebración. Desde hace tiempo, se rumoraba sobre el posible casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Aunque circularon fechas y lugares, ninguno de los protagonistas había confirmado información.

Sin embargo, a fines de julio, Susana Giménez filtró algunos detalles. En el programa "Por el mundo mundial" (Telefe), Marley y Susana conversaron sobre distintos temas, y la diva, casi sin querer, reveló uno de los secretos mejor guardados del espectáculo. Dijo: "Nos encontramos con los papás de De Paul el otro día. Estaban con los dos hijos de él en un restaurante. Ahora está reenamorado de Tini". A lo que agregó: "Se casan ahora, el 19 de diciembre. Hacen muy linda pareja".

Este dato coincidió con la fecha que Pilar Smith había anticipado en enero en el programa LAM, donde mencionó que la boda tendría lugar en el exclusivo Dock Haras de Exaltación de la Cruz, con el objetivo de vivir una noche "única e inolvidable" rodeados de sus seres queridos y en un entorno de máxima privacidad.