El histórico trazado recibió la novena fecha del Campeonato Argentino de TC2000, que marcó el retorno del automovilismo nacional al Autódromo El Zonda - Eduardo Copello. De este modo, el histórico trazado sanjuanino volvió recibir a la categoría más tecnológica de Sudamérica con los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia después de 6 años.
El Zonda volvió a rugir ante una multitud en el regreso del automovilismo nacional
