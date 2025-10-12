El Zonda volvió a rugir ante una multitud en el regreso del automovilismo nacional

image

La última visita que fue el 19 de septiembre de 2019 con la victoria de Matías Milla con el Renault Fluence del Renault Sport.

En este marco el gobernador orrego realizó el acto de premiación a periodistas reconocidos tales como Carlos Legani y Enrique Pinardi, posteriormente descubrió un mural que se realizó en honor al flaco Traverso. Además de esto, tuvo la oportunidad de recorrer el circuito totalmente renovado y compartió la jornada con el público que estaba apostado entre los cerros.