"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Zonda

El Zonda volvió a vibrar: Ponce de León, dueño del domingo sanjuanino

En una final cargada de dramatismo, Gabriel Ponce de León se impuso con autoridad y rompió una sequía de diez años sin victorias, en una carrera donde la experiencia fue clave ante los golpes del destino.

San Juan vivió una jornada de alto voltaje automovilístico con el regreso del TC2000 al mítico autódromo El Zonda – Eduardo Copello, donde Gabriel Ponce de León se adjudicó la 9ª final del año del 46º Campeonato Argentino de TC2000. El piloto de Junín aprovechó los contratiempos de sus rivales y se quedó con una victoria cargada de emoción y simbolismo: no ganaba desde 2015, cuando triunfó como invitado en los 200 Km de Buenos Aires junto a Matías Rossi.

image

La competencia, que se corrió ante un marco imponente de público, fue un verdadero desafío técnico: los problemas de neumáticos y la exigencia del trazado hicieron que la estrategia fuera tan determinante como la velocidad. Matías Rossi, que dominó buena parte de la carrera, sufrió un inconveniente con la dirección hidráulica y cedió el liderazgo en las vueltas finales.

image

Con ritmo constante y temple de campeón, Ponce de León llevó su Toyota Corolla Cross del Corsi Sport hasta la bandera a cuadros, escoltado por Marcelo Ciarrocchi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia 2) y Leonel Pernía (Honda YPF Racing).

Te puede interesar...

El público sanjuanino colmó las tribunas, celebrando no solo el regreso del TC2000, sino también el despliegue del Zonal Cuyano, que completó el fin de semana con casi 80 autos en pista y actuaciones destacadas de los pilotos locales, entre ellos Nicolás Peralta y Facundo Della Motta, grandes protagonistas de la jornada.

image

Con esta victoria, Ponce de León escribió una nueva página en su extensa trayectoria y selló el regreso triunfal del automovilismo nacional a las montañas de Rivadavia, donde el rugido de los motores volvió a ser protagonista.

Temas

Te puede interesar