El Zonda volvió a vibrar: Ponce de León, dueño del domingo sanjuanino

La competencia, que se corrió ante un marco imponente de público, fue un verdadero desafío técnico: los problemas de neumáticos y la exigencia del trazado hicieron que la estrategia fuera tan determinante como la velocidad. Matías Rossi, que dominó buena parte de la carrera, sufrió un inconveniente con la dirección hidráulica y cedió el liderazgo en las vueltas finales.

Con ritmo constante y temple de campeón, Ponce de León llevó su Toyota Corolla Cross del Corsi Sport hasta la bandera a cuadros, escoltado por Marcelo Ciarrocchi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia 2) y Leonel Pernía (Honda YPF Racing).