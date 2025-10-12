San Juan vivió una jornada de alto voltaje automovilístico con el regreso del TC2000 al mítico autódromo El Zonda – Eduardo Copello, donde Gabriel Ponce de León se adjudicó la 9ª final del año del 46º Campeonato Argentino de TC2000. El piloto de Junín aprovechó los contratiempos de sus rivales y se quedó con una victoria cargada de emoción y simbolismo: no ganaba desde 2015, cuando triunfó como invitado en los 200 Km de Buenos Aires junto a Matías Rossi.
El Zonda volvió a vibrar: Ponce de León, dueño del domingo sanjuanino
En una final cargada de dramatismo, Gabriel Ponce de León se impuso con autoridad y rompió una sequía de diez años sin victorias, en una carrera donde la experiencia fue clave ante los golpes del destino.