Un puma deshidratado fue rescatado: así será su proceso de rehabilitación

image

El operativo estuvo a cargo del Área de Rescate de Fauna Silvestre de la Dirección de Conservación, con apoyo de agentes del Parque Presidente Sarmiento. La intervención comenzó luego de un aviso recibido el domingo 28 de septiembre, cuando trabajadores de una finca reportaron la presencia del felino, que mostraba una conducta inusualmente cercana a los humanos, generando preocupación.

El primer operativo se llevó a cabo el lunes 29 de septiembre, con entrevistas al personal, relevamiento de huellas y rastros, y la instalación de una jaula trampa con carnada cerca de un corral. En los días siguientes se confirmaron nuevos avistamientos, por lo que el equipo decidió reubicar la trampa en función de los movimientos del animal. Finalmente, el sábado 4 de octubre, se logró la captura exitosa del puma.