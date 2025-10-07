La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó con éxito el rescate de un cachorro de puma de entre 6 y 8 meses que había sido visto en el interior de una finca del departamento Zonda. El animal, que presentaba un estado de deshidratación, bajo peso y una lesión en una de sus patas, fue capturado tras varios días de seguimiento y se encuentra bajo evaluación para su rehabilitación.
Un puma deshidratado fue rescatado: así será su proceso de rehabilitación
El animal, que presentaba signos de deshidratación y bajo peso, se encuentra bajo atención veterinaria y será trasladado a un centro de rehabilitación para su futura reinserción en la naturaleza.