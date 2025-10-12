El turismo volvió a mover la economía sanjuanina durante el fin de semana XL

En Calingasta, la ocupación rondó el 80%, especialmente en Barreal, donde los visitantes disfrutaron de posadas rurales, cabañas, bodegas y actividades gastronómicas. En Iglesia, las reservas llegaron al 60%, mientras que en Valle Fértil, con un 45% a 50% de ocupación, muchos turistas llegaron sin reserva previa, principalmente desde Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, incluso en motorhome.

Los municipios reforzaron la oferta cultural, recreativa y gastronómica, consolidando un fin de semana de alto impacto económico y social.

Además, este feriado funcionó como un anticipo de la temporada de verano: muchos viajeros comenzaron a planificar sus vacaciones y a reservar alojamiento con anticipación.

Según el balance enero–octubre de 2025, ya se realizaron seis fines de semana largos en los que 10,27 millones de turistas se movilizaron por el país, generando un impacto económico estimado de $2,36 billones (US$ 1.670 millones).

Estas cifras confirman el rol del turismo interno como motor de las economías regionales, beneficiando a pymes y emprendimientos locales en toda la provincia.