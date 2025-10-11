Marcelo Ciarrocchi voló en El Zonda y se quedó con la pole del TC2000

El piloto de Almafuerte ratificó su dominio tras liderar los entrenamientos, y fue el último en salir a pista para cumplir con sus dos vueltas lanzadas. En su intento final, detuvo el cronómetro en 1:11.284, logrando así su segunda pole en la categoría y la primera en lo que va del año.

La clasificación fue ajustada: Leonel Pernía quedó segundo a solo 82 milésimas, mientras que Franco Vivian se ubicó tercero, a 84 milésimas del mejor tiempo. Más atrás, Gabriel Ponce de León fue cuarto a 370 milésimas, y Matías Rossi cerró el Top 5, a 390.