Marcelo Ciarrocchi y el Toyota Corolla del equipo Toyota Gazoo Racing YPF Infinia se quedaron este sábado con la pole position en la clasificación del TC2000, que disputa su novena fecha de la temporada 2025 en el emblemático autódromo El Zonda – Eduardo Copello, en San Juan.
Marcelo Ciarrocchi voló en El Zonda y se quedó con la pole del TC2000
La clasificación fue ajustada: Leonel Pernía quedó segundo a solo 82 milésimas, mientras que Franco Vivian se ubicó tercero, a 84 milésimas del mejor tiempo. Más atrás, Gabriel Ponce de León fue cuarto a 370 milésimas, y Matías Rossi cerró el Top 5, a 390.