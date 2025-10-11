"
Marcelo Ciarrocchi voló en El Zonda y se quedó con la pole del TC2000

Marcelo Ciarrocchi y el Toyota Corolla del equipo Toyota Gazoo Racing YPF Infinia se quedaron este sábado con la pole position en la clasificación del TC2000, que disputa su novena fecha de la temporada 2025 en el emblemático autódromo El Zonda – Eduardo Copello, en San Juan.

El piloto de Almafuerte ratificó su dominio tras liderar los entrenamientos, y fue el último en salir a pista para cumplir con sus dos vueltas lanzadas. En su intento final, detuvo el cronómetro en 1:11.284, logrando así su segunda pole en la categoría y la primera en lo que va del año.

La clasificación fue ajustada: Leonel Pernía quedó segundo a solo 82 milésimas, mientras que Franco Vivian se ubicó tercero, a 84 milésimas del mejor tiempo. Más atrás, Gabriel Ponce de León fue cuarto a 370 milésimas, y Matías Rossi cerró el Top 5, a 390.

Top 10 de la Clasificación en El Zonda – TC2000

  • Marcelo Ciarrocchi – 1:11.284

  • Leonel Pernía – +0.082

  • Franco Vivian – +0.084

  • Gabriel Ponce de León – +0.370

  • Matías Rossi – +0.390

  • Facundo Aldrighetti – +0.473

  • Franco Morillo – +0.828

  • Emiliano Stang – +0.852

  • Lautaro Campione – +1.167

  • Tiago Pernía – +1.192

Debido al sistema de grilla invertida para los primeros seis puestos, Facundo Aldrighetti y Matías Rossi partirán desde la primera fila en la final, que se correrá este domingo a las 12:35 hs, con una duración de 35 minutos más una vuelta.

