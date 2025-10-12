River se hunde en su propio laberinto: cayó ante Sarmiento y el Monumental estalló

El gol de Iván Morales a los 29 minutos del primer tiempo fue suficiente para que el equipo de Facundo Sava se llevara un triunfo histórico y profundizara la crisis del conjunto de Marcelo Gallardo, que acumula cuatro derrotas seguidas y cinco en los últimos seis partidos.

Desde el arranque, el equipo de Gallardo se mostró desconectado, sin ideas ni profundidad. La pelota pasaba de un costado al otro sin destino y las imprecisiones se multiplicaban.

Sarmiento, en cambio, esperó su momento y lo aprovechó: a los 29 minutos, Morales apareció en el área y, tras una floja respuesta de Franco Armani, marcó el único tanto del encuentro.

El silencio inicial en las tribunas se transformó en fastidio. Los murmullos acompañaron cada pase fallido y, con el correr de los minutos, los hinchas estallaron: “Movete, River, movete”, tronó desde los cuatro costados. Al final, el equipo se fue silbado y abucheado.

Gallardo, en el ojo de la tormenta

El Muñeco, que atraviesa uno de los momentos más duros de su ciclo, no encontró respuestas ni en el banco ni en la cancha. Los ingresos de Solari, Barco y Borja no modificaron la historia, y River apenas generó una situación clara: el gol anulado a Borja sobre el final por posición adelantada.

Mientras tanto, Sarmiento se replegó con orden, cortó los circuitos de juego y defendió con el alma cada pelota. Sava lo vivió como una final y sus dirigidos le respondieron con sacrificio y concentración.

“Sabíamos que había que sufrir y lo hicimos con inteligencia”, reconoció el DT del Verde tras el partido, visiblemente emocionado por el triunfo en el Monumental.

Números que preocupan y una tabla que aprieta

Con esta derrota, River quedó quinto en el Grupo B con 18 puntos y empieza a mirar con preocupación la tabla anual, donde suma 49 unidades y apenas se mantiene en zona de repechaje a la Copa Libertadores. Si Deportivo Riestra vence a Platense este martes, lo desplazará de esa posición.

En cambio, Sarmiento escaló a la octava ubicación con 15 puntos, afianzando su objetivo de escapar de los últimos lugares y soñar con pelear por un cupo internacional.

River buscará cortar la mala racha el próximo sábado 18 de octubre, cuando visite a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes desde las 22:15. El conjunto cordobés, en alza, no será un rival sencillo. “Tenemos que reaccionar ya, esto no es River”, dijo Gallardo en conferencia, en un tono autocrítico que refleja la urgencia del momento.

Por su parte, Sarmiento recibirá a Vélez en Junín con la moral por las nubes y el impulso de haber dado uno de los golpes del torneo.

Una noche de frustración y replanteos

River atraviesa un tramo oscuro. El brillo de otras épocas parece haberse apagado y los hinchas lo sienten: el Monumental, acostumbrado a celebrar, se convirtió en un espacio de impaciencia y desahogo. Gallardo, símbolo de una era gloriosa, enfrenta quizás su desafío más grande: reconstruir un equipo que luce perdido en la cancha y vulnerable en lo anímico.

El calendario no da respiro. Y en Núñez, la sensación es clara: ya no hay margen para tropezar otra vez.