Operativo especial de tránsito por el TC2000 en El Zonda

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas, quienes necesiten trasladarse desde Zonda hacia la ciudad de San Juan o viceversa, deberán hacerlo exclusivamente a través de la Ruta 60, que conecta los departamentos de Ullum y Zonda. Este desvío temporal busca garantizar la seguridad de los asistentes y mantener el flujo ordenado del tránsito en una zona que se verá altamente congestionada.

Accesos al autódromo

Por otra parte, las autoridades confirmaron que el acceso al autódromo El Zonda podrá realizarse de manera normal por avenida Libertador y avenida Ignacio de la Roza, dos de las principales arterias que conducen a la zona del Parque de Mayo y el circuito.

Desde el Gobierno se solicita a la ciudadanía respetar las indicaciones del personal policial y de tránsito, y circular con precaución para evitar inconvenientes durante una jornada que promete ser multitudinaria.