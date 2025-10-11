El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Policía de San Juan, anunció que se implementarán medidas excepcionales de circulación este domingo 12 de octubre, debido a la realización del TC2000 y el Zonal Cuyano en el autódromo El Zonda – Eduardo Copello.
Operativo especial de tránsito por el TC2000 en El Zonda
Desde las 11 hasta las 17, quienes necesiten trasladarse desde Zonda hacia la ciudad de San Juan o viceversa, deberán hacerlo exclusivamente a través de la Ruta 60, que conecta los departamentos de Ullum y Zonda.