La tranquilidad de la tarde de domingo se quebró en el límite entre Rawson y Pocito, cuando una camioneta Ford EcoSport impactó contra un niño que se desplazaba en bicicleta por Calle 5 y Lemos. Según confirmaron fuentes policiales, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson bajo protocolo de código rojo, debido a la gravedad de las heridas sufridas.
Un niño de 11 años fue embestido por una camioneta y está en estado delicado
El niño, de 11 años, circulaba en bicicleta cuando fue embestido por una camioneta. Permanece en estado reservado mientras la Justicia investiga las causas del siniestro.