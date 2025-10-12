"
Un niño de 11 años fue embestido por una camioneta y está en estado delicado

El niño, de 11 años, circulaba en bicicleta cuando fue embestido por una camioneta. Permanece en estado reservado mientras la Justicia investiga las causas del siniestro.

La tranquilidad de la tarde de domingo se quebró en el límite entre Rawson y Pocito, cuando una camioneta Ford EcoSport impactó contra un niño que se desplazaba en bicicleta por Calle 5 y Lemos. Según confirmaron fuentes policiales, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson bajo protocolo de código rojo, debido a la gravedad de las heridas sufridas.

El accidente se produjo cerca de las 18, aunque las circunstancias aún no fueron determinadas con precisión. Las primeras pericias apuntan a que, por motivos que se investigan, el niño se habría desviado de su recorrido habitual e irrumpido sobre la calzada, momento en el cual fue embestido por el vehículo.

El conductor de la camioneta permaneció en el lugar y dio aviso inmediato a las autoridades. En el sitio trabajaron efectivos de Comisaría 25ª, personal de Tránsito, y miembros de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Sebastián Gómez.

Peritos de Criminalística levantaron rastros y midieron huellas de frenado, mientras se analizan cámaras de seguridad cercanas y se toman declaraciones a testigos del hecho, entre ellos el padre del menor, quien habría presenciado el accidente.

Hasta el cierre de esta edición, el niño permanece internado en estado delicado, con pronóstico reservado, mientras el Ministerio Público Fiscal continúa con las investigaciones para determinar responsabilidades.

