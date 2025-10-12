Un niño de 11 años fue embestido por una camioneta y está en estado delicado

El accidente se produjo cerca de las 18, aunque las circunstancias aún no fueron determinadas con precisión. Las primeras pericias apuntan a que, por motivos que se investigan, el niño se habría desviado de su recorrido habitual e irrumpido sobre la calzada, momento en el cual fue embestido por el vehículo.

El conductor de la camioneta permaneció en el lugar y dio aviso inmediato a las autoridades. En el sitio trabajaron efectivos de Comisaría 25ª, personal de Tránsito, y miembros de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Sebastián Gómez.