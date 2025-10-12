De TikTok a los Tribunales: el nuevo conflicto judicial de Juan Cruz Rufino

Un acuerdo incumplido

Tras detectar la irregularidad, el denunciante devolvió el auto al cantante, con un acuerdo por escrito que establecía que Rufino debía reintegrar el dinero y el valor de la moto en un plazo de 30 días.

Sin embargo, según consta en la denuncia, el cantante no cumplió con el compromiso.

En junio pasado, B.F. envió una carta notarial a través de su abogado exigiendo la devolución del monto, pero Rufino habría cambiado su número de teléfono y evitado responder.

El caso fue remitido a la UFI Delitos Informáticos y Estafas, y fuentes judiciales indicaron que podrían existir más denuncias similares en su contra.

Antecedentes judiciales

El cantante no es ajeno a los conflictos con la Justicia.

En 2022, fue formalizado por un hecho de violencia de género denunciado por su ex pareja, causa en la que recibió una suspensión de juicio a prueba (probation) durante un año.

Como parte del acuerdo judicial, debió realizar tareas comunitarias por 36 horas en la Municipalidad de San Martín y pagar una suma simbólica de $6.000 destinada a la compra de leche para donar.

La víctima, en esa oportunidad, consintió la probation y solicitó levantar la perimetral impuesta, manifestando su decisión de retomar la convivencia.

El día que denunció una estafa

Paradójicamente, en agosto de 2023, Rufino publicó en su cuenta de TikTok un video que se volvió viral, en el que denunciaba un intento de estafa telefónica a su madre mediante el falso “cuento de la devolución de ANSES”.

El cantante logró detectar la maniobra y exponer públicamente al estafador, alertando a sus seguidores sobre este tipo de engaños.

‍ Investigación en curso

Mientras tanto, la nueva denuncia por estafa en la compra-venta del Fiat Uno quedó bajo investigación del Ministerio Público Fiscal, a través de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El expediente busca determinar si hubo intención de engaño y perjuicio económico hacia la presunta víctima.