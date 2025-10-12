A menos de un año de su incorporación, las pistolas Taser ya demostraron su efectividad en San Juan. Según confirmó el instructor policial Matías Carrizo, desde el inicio de su implementación en 2025 se registraron cuatro intervenciones exitosas en las que los dispositivos permitieron evitar que personas atenten contra su propia vida.
Menor letalidad, máxima eficacia: las Taser ya demostraron su valor en la calle
