Menor letalidad, máxima eficacia: las Taser ya demostraron su valor en la calle

Desde su implementación a comienzos de 2025, la Policía de San Juan utilizó las pistolas Taser en cuatro situaciones de crisis extremas, logrando evitar intentos de suicidio sin aplicar descargas eléctricas.

A menos de un año de su incorporación, las pistolas Taser ya demostraron su efectividad en San Juan. Según confirmó el instructor policial Matías Carrizo, desde el inicio de su implementación en 2025 se registraron cuatro intervenciones exitosas en las que los dispositivos permitieron evitar que personas atenten contra su propia vida.

“Son casos de crisis de salud mental en los que alguien, con un arma blanca u otro objeto, intentaba hacerse daño. En esas ocasiones, los efectivos lograron neutralizar la situación y salvar la vida de esa persona”, explicó Carrizo.

El dato más relevante es que, en ninguno de los casos se aplicó una descarga eléctrica. “El simple despliegue del dispositivo bastó para disuadir y lograr que las personas desistieran de su intención”, aseguró el instructor.

Implementación y capacitación

La provincia incorporó 40 pistolas Taser en febrero de este año y actualmente cuenta con 28 operadores habilitados en la vía pública.

Carrizo resaltó que la recepción social ha sido positiva: “La sociedad sanjuanina lo ha aceptado muy bien. Es una herramienta que ayuda al funcionario policial a actuar de manera más profesional y en resguardo de la vida”, indicó.

La capacitación estuvo a cargo de instructores certificados, incluso con formación proveniente de Estados Unidos, brindada por Axon, la empresa fabricante y distribuidora de los dispositivos.

San Juan ya cuenta con dos instructores maestros Taser, lo que permite sostener y ampliar el entrenamiento local.

Uso regulado y protocolos

El instructor aclaró que el uso de las Taser se enmarca en protocolos estrictos, y que estas armas se consideran de “menor letalidad”, destinadas a intervenir cuando la vida propia o ajena está en riesgo, como en situaciones con armas blancas o peleas violentas.

“Hasta ahora, cuatro veces se usó el dispositivo en San Juan, sin necesidad de disparar. Con eso se logró que las personas depongan su actitud y se preserve su vida”, concluyó Carrizo.

