Menor letalidad, máxima eficacia: las Taser ya demostraron su valor en la calle

Implementación y capacitación

La provincia incorporó 40 pistolas Taser en febrero de este año y actualmente cuenta con 28 operadores habilitados en la vía pública.

Carrizo resaltó que la recepción social ha sido positiva: “La sociedad sanjuanina lo ha aceptado muy bien. Es una herramienta que ayuda al funcionario policial a actuar de manera más profesional y en resguardo de la vida”, indicó.

La capacitación estuvo a cargo de instructores certificados, incluso con formación proveniente de Estados Unidos, brindada por Axon, la empresa fabricante y distribuidora de los dispositivos.

San Juan ya cuenta con dos instructores maestros Taser, lo que permite sostener y ampliar el entrenamiento local.

Uso regulado y protocolos

El instructor aclaró que el uso de las Taser se enmarca en protocolos estrictos, y que estas armas se consideran de “menor letalidad”, destinadas a intervenir cuando la vida propia o ajena está en riesgo, como en situaciones con armas blancas o peleas violentas.

“Hasta ahora, cuatro veces se usó el dispositivo en San Juan, sin necesidad de disparar. Con eso se logró que las personas depongan su actitud y se preserve su vida”, concluyó Carrizo.