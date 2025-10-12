Detuvieron a una "mula" que tragó casi 1,2 kilos de cocaína y terminó hospitalizada

“Durante 72 horas permaneció internada hasta expulsar las 99 cápsulas de cocaína que había ingerido tres días antes del operativo”, detallaron las fuentes.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que el padre de Soto se encuentra actualmente detenido en el Penal de Chimbas por una causa similar, lo que reforzaría la hipótesis de una red familiar dedicada al tráfico de estupefacientes.

Dinero, teléfonos y vínculos en Mendoza

En los allanamientos posteriores —realizados tanto en el Penal de Chimbas como en domicilios del Valle de Uco— la policía secuestró:

$1.600.000 pesos argentinos

U$S 100 y 220 bolivianos

Cuatro teléfonos celulares

Comprobantes de transferencias en moneda nacional e internacional

Las autoridades judiciales informaron que la investigación continúa para determinar el destino final de la droga y la posible conexión con otras células dedicadas al tráfico internacional.

Intervención judicial

El procedimiento quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal Mendoza, Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, con intervención del juez federal Daniel Rodríguez Infante, quien ordenó una serie de medidas para rastrear la red completa y su estructura operativa.