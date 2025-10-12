Una mujer de nacionalidad boliviana fue detenida en San Juan tras descubrirse que había ingerido 99 cápsulas con cocaína, con un peso total de 1,141 kilos. El hallazgo se produjo el pasado 8 de octubre, durante un operativo en Caucete, en el marco de una investigación por tráfico de estupefacientes encabezada por la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico de Mendoza.
Detuvieron a una "mula" que tragó casi 1,2 kilos de cocaína y terminó hospitalizada
Una mujer de 33 años fue detenida en un control de Caucete cuando descubrieron que había ingerido 99 cápsulas con cocaína. La investigación apunta a una red con base en Mendoza y vínculos en el Penal de Chimbas.