FestiJoven 2026: desplegarán un amplio operativo con 290 policías en el Parque

La cobertura de seguridad estará centrada en la prevención y el orden del predio, estableciendo puntos de control en los principales accesos: Libertador y Las Heras; avenida Libertador antes del Lawn Tennis; Urquiza y San Luis; y la intersección de Urquiza y 25 de Mayo. Durante las inspecciones de ingreso se restringirá estrictamente el acceso de bebidas alcohólicas y elementos punzantes. Asimismo, la fuerza policial detalló que solo se permitirá el uso de cubiertos descartables, quedando prohibido el ingreso de cuchillos o tenedores metálicos.

El despliegue preventivo de la provincia coincidirá con otros eventos masivos durante la misma jornada. Para cubrir la agenda deportiva, la fuerza de seguridad sumará 100 efectivos dedicados al operativo del partido del Club Atlético San Martín y otros 50 agentes destinados al encuentro entre Unión y Sportivo Desamparados.