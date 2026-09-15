El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, avanza en la organización del FestiJoven 2026, evento que se llevará a cabo este domingo 20 de septiembre en las instalaciones del Parque de Mayo. Con el objetivo de garantizar una jornada recreativa y familiar en un entorno controlado, la Policía de San Juan dispondrá de un operativo especial integrado por 290 efectivos en los turnos mañana y tarde.
FestiJoven 2026: desplegarán un amplio operativo con 290 policías en el Parque
El dispositivo a cargo de la Policía de San Juan se desplegará el domingo 20 de septiembre con controles en los accesos al predio. Prohibirán el ingreso de alcohol, objetos punzantes y cubiertos metálicos.