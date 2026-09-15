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FestiJoven 2026: desplegarán un amplio operativo con 290 policías en el Parque

El dispositivo a cargo de la Policía de San Juan se desplegará el domingo 20 de septiembre con controles en los accesos al predio. Prohibirán el ingreso de alcohol, objetos punzantes y cubiertos metálicos.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, avanza en la organización del FestiJoven 2026, evento que se llevará a cabo este domingo 20 de septiembre en las instalaciones del Parque de Mayo. Con el objetivo de garantizar una jornada recreativa y familiar en un entorno controlado, la Policía de San Juan dispondrá de un operativo especial integrado por 290 efectivos en los turnos mañana y tarde.

La cobertura de seguridad estará centrada en la prevención y el orden del predio, estableciendo puntos de control en los principales accesos: Libertador y Las Heras; avenida Libertador antes del Lawn Tennis; Urquiza y San Luis; y la intersección de Urquiza y 25 de Mayo. Durante las inspecciones de ingreso se restringirá estrictamente el acceso de bebidas alcohólicas y elementos punzantes. Asimismo, la fuerza policial detalló que solo se permitirá el uso de cubiertos descartables, quedando prohibido el ingreso de cuchillos o tenedores metálicos.

El despliegue preventivo de la provincia coincidirá con otros eventos masivos durante la misma jornada. Para cubrir la agenda deportiva, la fuerza de seguridad sumará 100 efectivos dedicados al operativo del partido del Club Atlético San Martín y otros 50 agentes destinados al encuentro entre Unión y Sportivo Desamparados.

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Desde las carteras organizadoras remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para mantener la convivencia y el cuidado de los espacios públicos, acatando las indicaciones del personal dispuesto en los accesos para posibilitar el desarrollo tranquilo de las actividades.

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