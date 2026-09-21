Vicuña y UOCRA definieron cómo serán los trabajos en plena cordillera

También establece compensaciones vinculadas a los rosters, es decir, los esquemas de trabajo que implican períodos de permanencia en la cordillera y posteriores jornadas de descanso. Por el momento, Vicuña no informó los montos ni los porcentajes correspondientes a esos adicionales.

Una misma base para las empresas que trabajen en Vicuña

El acuerdo tendrá alcance sobre las compañías contratistas y subcontratistas que participen de la construcción del proyecto. El objetivo es establecer criterios comunes para las distintas empresas que intervengan en las obras y generar mayor previsibilidad sobre las condiciones laborales.

De esta manera, las particularidades de trabajar en alta montaña quedarán contempladas desde el inicio de las tareas y complementarán las condiciones previstas en el convenio colectivo vigente para la actividad de la construcción.

La decisión adquiere relevancia por las características geográficas del proyecto, donde la altura, los períodos de permanencia y los sistemas de rotación forman parte de la organización de las futuras tareas.

El acuerdo laboral se suma además al trabajo que Vicuña viene realizando junto con la Fundación UOCRA para capacitar trabajadores de cara a las próximas etapas del proyecto.

Semanas atrás, ambas partes habían acordado implementar en San Juan programas de formación destinados a la operación de maquinaria pesada y distintos oficios especializados.

La propuesta apunta a preparar mano de obra para actividades vinculadas con la construcción, la infraestructura y la minería, y a ampliar la disponibilidad de trabajadores con formación técnica para las futuras obras.

Desde Vicuña señalaron que el desarrollo de talento local forma parte de la preparación del proyecto y de la búsqueda de trabajadores y proveedores que puedan incorporarse a las distintas etapas de construcción.

Vicuña integra los depósitos Josemaría, en San Juan, y Filo del Sol, con áreas ubicadas tanto en la provincia como en la Región de Atacama, Chile.

En ese contexto, el acuerdo firmado con la UOCRA establece un marco laboral específico para una obra que tendrá como una de sus principales particularidades las condiciones de trabajo en la alta cordillera.

“Un proyecto de esta envergadura requiere que trabajemos desde el inicio con quienes formarán parte de su desarrollo”, señaló Hochstein durante la firma del convenio, al destacar el objetivo de avanzar con reglas claras y condiciones adecuadas para el trabajo en altura.

El entendimiento representa un nuevo paso en la relación entre Vicuña y la UOCRA, mientras la compañía avanza con la planificación de infraestructura, la contratación de servicios y la capacitación de trabajadores para las próximas etapas del proyecto.