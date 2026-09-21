Música, picnic y actividades al aire libre: así se vive el Día de la Primavera

El escenario Mayor, ubicado cerca de la histórica tribuna del Estadio Abierto, concentra los principales espectáculos musicales. Allí se presentan Mi Combo RKT, Anita Pau, Ta' Feroz, Cuerda Floja, La Nueva Banda, Pijama, Palo Santto y, para el cierre, Omega.

En las cercanías del Museo de la Historia Urbana funciona La Peña, con músicos, cantantes y bailarines vinculados al folclore.

El tercer espacio es el Espacio Urbano, ubicado junto al Monumento al Deporte, donde tienen lugar propuestas vinculadas al rock, rap, trap, freestyle, hip hop, K-pop, graffiti y danzas urbanas.

Además de los shows, durante la jornada se desarrollan actividades como vóley playa, fútbol-tenis, básquet, penales en pareja, skate, rollers, parkour, freestyle, concursos y karaoke.

Durante la jornada también se desarrollan acciones vinculadas con el cuidado de la salud, el reciclaje y la separación de residuos, con la participación de organismos e instituciones como Scouts y Cruz Roja.

La celebración además cuenta con transmisión online a través de canales oficiales y la participación de distintos espacios de streaming de la provincia.