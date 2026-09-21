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Música, picnic y actividades al aire libre: así se vive el Día de la Primavera

El Festi Joven se realiza este lunes en el Parque de Mayo tras la suspensión por el Zonda. Hay tres escenarios, música, deportes y actividades recreativas hasta la medianoche.

Después de la suspensión del domingo por el intenso viento Zonda, el Parque de Mayo se convirtió este lunes en el principal punto de encuentro de los sanjuaninos para celebrar el Día de la Primavera y del Estudiante.

Desde antes del comienzo formal de las actividades, grupos de jóvenes comenzaron a instalarse sobre el césped con mantas, comida y bebidas para compartir el tradicional picnic. Con el paso de la tarde, el movimiento fue creciendo y el parque comenzó a llenarse.

El Festi Joven 2026 comenzó a las 16 y está previsto que se extienda hasta la medianoche, con propuestas musicales, culturales, deportivas y recreativas.

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El escenario Mayor, ubicado cerca de la histórica tribuna del Estadio Abierto, concentra los principales espectáculos musicales. Allí se presentan Mi Combo RKT, Anita Pau, Ta' Feroz, Cuerda Floja, La Nueva Banda, Pijama, Palo Santto y, para el cierre, Omega.

En las cercanías del Museo de la Historia Urbana funciona La Peña, con músicos, cantantes y bailarines vinculados al folclore.

El tercer espacio es el Espacio Urbano, ubicado junto al Monumento al Deporte, donde tienen lugar propuestas vinculadas al rock, rap, trap, freestyle, hip hop, K-pop, graffiti y danzas urbanas.

Además de los shows, durante la jornada se desarrollan actividades como vóley playa, fútbol-tenis, básquet, penales en pareja, skate, rollers, parkour, freestyle, concursos y karaoke.

Durante la jornada también se desarrollan acciones vinculadas con el cuidado de la salud, el reciclaje y la separación de residuos, con la participación de organismos e instituciones como Scouts y Cruz Roja.

La celebración además cuenta con transmisión online a través de canales oficiales y la participación de distintos espacios de streaming de la provincia.

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