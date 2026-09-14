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El Parque de Mayo tendrá una jornada a puro ritmo con el Festi Joven

El Festi Joven 2026 será este domingo 20 de septiembre desde las 16 y reunirá música, deportes, juegos y propuestas culturales para jóvenes y familias. El ingreso será peatonal por seis puntos y no está previsto cortar la circulación sobre avenida Libertador.

El Parque de Mayo se convertirá este domingo en el escenario del Festi Joven 2026, una propuesta pensada para celebrar el Día de la Juventud y el Día de los Estudiantes junto a las familias. La jornada comenzará a las 16 y se extenderá hasta la medianoche, cuando Omega tendrá a su cargo el cierre musical.

La organización distribuyó las actividades en distintos sectores del parque, con tres escenarios que reunirán propuestas para públicos y estilos diferentes.

El Escenario Mayor, ubicado cerca de la tribuna histórica del Estadio Abierto, concentrará a bandas y grupos reconocidos de la provincia, nuevos talentos y talleres y ensambles surgidos de los espacios culturales de la Municipalidad de la Capital.

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En las inmediaciones del Museo de la Historia Urbana, frente al Auditorio Juan Victoria, estará La Peña, dedicada al folclore y con la participación de músicos, cantantes y bailarines.

El tercer espacio será el Espacio Urbano, junto al Monumento al Deporte. Allí tendrán lugar expresiones contemporáneas y emergentes como rock, folk, rap, trap, graffiti, danzas urbanas, k-pop y freestyle.

Pero la propuesta no quedará limitada a la música. Durante la tarde también habrá vóley playa, fútbol tenis, básquet, tiro de penales en parejas, skate park, bikers, rollers, parkour, hip hop, concursos y karaoke, entre otras actividades recreativas.

La jornada también tendrá espacios vinculados al cuidado de la salud, reciclaje y separación de residuos, con la participación de organismos estatales, grupos Scout y la Cruz Roja.

El festival contará además con puestos de hidratación, ambulancias, dispositivos de seguridad, monitores urbanos y recolección de residuos. La actividad será transmitida online a través de los canales oficiales y también se sumarán distintos streamings de la provincia.

El ingreso será exclusivamente peatonal y se habilitarán seis accesos:

  • Avenida Libertador y Las Heras.
  • Calle Las Heras, frente al Centro Cultural Conte Grand.
  • 25 de Mayo y Maradona.
  • Urquiza y 25 de Mayo.
  • Urquiza y San Luis.
  • Avenida Libertador, por el lateral del Lawn Tennis.

Los asistentes podrán ingresar con mate e infusiones, comida y bebidas sin alcohol.

En cuanto al tránsito, la organización indicó que, salvo situaciones excepcionales, no está previsto realizar cortes vehiculares durante la jornada. En particular, se mantendrá la circulación sobre avenida Libertador.

La propuesta reúne a distintas áreas del Gobierno provincial, entre ellas Familia y Desarrollo Humano, Turismo, Cultura y Deportes, Gobierno, Salud, Infraestructura, Ambiente y Seguridad, además de la Municipalidad de la Capital.

El cierre está previsto para los primeros minutos del lunes 21, cuando Omega suba al escenario para ponerle el punto final a una jornada que combinará música, cultura, deporte y actividades para distintas edades.

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