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El mapa de la tragedia vial: dónde y cómo murieron 46 sanjuaninos en mayo

Un informe del Observatorio Vial de la Asociación Familiares del Dolor y la Esperanza reveló que mayo fue el mes con más víctimas fatales. Los motociclistas encabezan las estadísticas.

Los siniestros viales continúan dejando cifras alarmantes en San Juan. Según el informe elaborado por el Observatorio Vial de la Asociación Familiares del Dolor y la Esperanza, durante los primeros cinco meses de 2026 se registraron 46 víctimas fatales en distintos hechos ocurridos en rutas, calles y caminos de la provincia.

El relevamiento muestra que mayo fue el período más crítico del año, con 12 fallecidos, superando los registros de marzo, que contabilizó 10 víctimas. En enero hubo 9 muertes, en febrero 7 y en abril 8.

Uno de los datos que más preocupa es el perfil de las víctimas. Los motociclistas continúan siendo el grupo más vulnerable, concentrando 23 de los 46 fallecimientos registrados, es decir, la mitad de las muertes viales ocurridas hasta el momento. Detrás aparecen los ocupantes de automóviles, con 9 víctimas, seguidos por ciclistas con 5, peatones y camioneros con 3 cada uno, camionetas con 2 y otros usuarios con 1 caso.

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El informe también refleja una marcada diferencia entre hombres y mujeres. Del total de fallecidos, 32 fueron hombres y 14 mujeres, confirmando una tendencia que se repite en los últimos años en las estadísticas viales

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En cuanto a las edades, los grupos más afectados fueron los jóvenes de entre 20 y 29 años, con 11 víctimas, y los adultos de entre 60 y 69 años, con 10 fallecidos. También se registraron cifras significativas en las franjas de 40 a 49 años, con 5 casos, y de 30 a 39 y 70 a 79 años, con 4 víctimas cada una.

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Otro dato relevante es que la mayoría de los hechos fatales ocurrieron durante el día. El informe contabiliza 26 muertes en horario diurno contra 19 en horario nocturno, mientras que un caso quedó sin determinar.

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Por departamentos, Rivadavia encabeza el listado con 6 víctimas fatales. Le siguen Sarmiento con 5, Capital, Caucete, Jáchal, Pocito y Rawson con 4 cada uno. Más atrás aparecen Chimbas, 9 de Julio y Ullum con 3 fallecidos, mientras que Calingasta y Santa Lucía registraron 2 casos. Los departamentos 25 de Mayo y Angaco contabilizaron una víctima fatal cada uno.

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Desde la Asociación Familiares del Dolor y la Esperanza remarcaron que detrás de cada estadística existe una historia truncada y una familia afectada por una pérdida irreparable. "Son vidas, no son simplemente números. Vidas perdidas trágicamente y muertes evitables", señalaron al difundir el informe.

Las cifras vuelven a poner en evidencia la necesidad de profundizar las políticas de prevención, controles y educación vial para intentar reducir una problemática que continúa golpeando con fuerza a la provincia.

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