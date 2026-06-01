El mapa de la tragedia vial: dónde y cómo murieron 46 sanjuaninos en mayo

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El informe también refleja una marcada diferencia entre hombres y mujeres. Del total de fallecidos, 32 fueron hombres y 14 mujeres, confirmando una tendencia que se repite en los últimos años en las estadísticas viales

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En cuanto a las edades, los grupos más afectados fueron los jóvenes de entre 20 y 29 años, con 11 víctimas, y los adultos de entre 60 y 69 años, con 10 fallecidos. También se registraron cifras significativas en las franjas de 40 a 49 años, con 5 casos, y de 30 a 39 y 70 a 79 años, con 4 víctimas cada una.

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Otro dato relevante es que la mayoría de los hechos fatales ocurrieron durante el día. El informe contabiliza 26 muertes en horario diurno contra 19 en horario nocturno, mientras que un caso quedó sin determinar.

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Por departamentos, Rivadavia encabeza el listado con 6 víctimas fatales. Le siguen Sarmiento con 5, Capital, Caucete, Jáchal, Pocito y Rawson con 4 cada uno. Más atrás aparecen Chimbas, 9 de Julio y Ullum con 3 fallecidos, mientras que Calingasta y Santa Lucía registraron 2 casos. Los departamentos 25 de Mayo y Angaco contabilizaron una víctima fatal cada uno.

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Desde la Asociación Familiares del Dolor y la Esperanza remarcaron que detrás de cada estadística existe una historia truncada y una familia afectada por una pérdida irreparable. "Son vidas, no son simplemente números. Vidas perdidas trágicamente y muertes evitables", señalaron al difundir el informe.

Las cifras vuelven a poner en evidencia la necesidad de profundizar las políticas de prevención, controles y educación vial para intentar reducir una problemática que continúa golpeando con fuerza a la provincia.