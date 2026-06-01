Recuperaron una motocicleta de alta gama que había sido robada en Pocito

La motocicleta fue trasladada luego de haber sido encontrada a la dependencia policial, donde posteriormente un hombre de 51 años reconoció y acreditó la propiedad del vehículo.

Personal de Comisaría 26° logró recuperar una motocicleta Honda África Twin 1100 cc de color blanco con detalles azules y rojos, que había sido sustraída en el departamento Pocito durante un hecho investigado como robo agravado por el uso de arma de fuego.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos fueron alertados vía radial sobre la persecución que realizaba un motociclista a un sujeto que circulaba en el rodado denunciado como robado. El hecho original ocurrió en inmediaciones de calle 7 y Lemos, en jurisdicción de Subcomisaría Ansilta, desde donde se emitió la alerta.

Durante el seguimiento, el sospechoso ingresó al área de cobertura de Comisaría 26° y posteriormente se perdió de vista. Ante esta situación, el operador Trueno Halcón comisionó personal policial al barrio San Francisco II, donde existían indicios de que el vehículo podría encontrarse oculto.

Una vez en el lugar, los moradores de una vivienda autorizaron el ingreso de los efectivos. Tras una inspección, los uniformados hallaron en el fondo del inmueble la motocicleta Honda África Twin denunciada como sustraída. Los propietarios de la casa manifestaron desconocer cómo había llegado el rodado hasta allí y señalaron que, al regresar al domicilio, encontraron la puerta abierta.

Además, durante el procedimiento se secuestró un casco rebatible marca LS2 Advant II de color negro, presuntamente relacionado con el hecho investigado.

La motocicleta y el casco fueron trasladados a la dependencia policial, donde posteriormente un hombre de 51 años reconoció ambos elementos y acreditó la propiedad del vehículo.

La investigación continúa bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal Dr. Juan García Castrillón, quien dispuso las medidas procesales correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del caso.

