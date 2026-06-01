Personal de Comisaría 26° logró recuperar una motocicleta Honda África Twin 1100 cc de color blanco con detalles azules y rojos, que había sido sustraída en el departamento Pocito durante un hecho investigado como robo agravado por el uso de arma de fuego.
Recuperaron una motocicleta de alta gama que había sido robada en Pocito
La motocicleta fue trasladada luego de haber sido encontrada a la dependencia policial, donde posteriormente un hombre de 51 años reconoció y acreditó la propiedad del vehículo.