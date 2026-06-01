Fin de semana trágico: tres motociclistas murieron en menos de 48 horas

Cuando el personal policial llegó al lugar encontró al joven tendido sobre la calzada, inconsciente y con graves lesiones en la cabeza. A pocos metros se encontraba la motocicleta Daelim de 50 centímetros cúbicos que conducía. Según informaron fuentes policiales, la violencia del impacto quedó reflejada en el casco de protección, que terminó partido tras el choque.

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Horas más tarde, la tragedia volvió a golpear en Rivadavia. Cerca de las 9:50 de la mañana, María Estefanía Durán, de 29 años, falleció tras protagonizar un siniestro vial en calle Pellegrini, a la altura del Hotel Samaná.

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De acuerdo con la investigación preliminar, la joven circulaba en una motocicleta Maverick 110 cc cuando impactó contra la parte trasera de un camión recolector de residuos que había disminuido la velocidad debido a las condiciones del camino. Tras la colisión, perdió el control del rodado y terminó chocando contra un árbol ubicado en la banquina. Personal médico confirmó su fallecimiento en el lugar. El conductor del camión fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

El tercer hecho fatal se registró durante la noche del sábado en el, departamento Jáchal. Allí, dos motociclistas protagonizaron una fuerte colisión por causas que aún son investigadas.

Como consecuencia del impacto, ambos conductores fueron trasladados al Hospital San Roque. Sin embargo, horas después se confirmó la muerte de Héctor Javier Díaz, de 49 años, debido a las graves heridas sufridas. El otro involucrado, Luis Flores, permanece internado bajo observación médica y su estado de salud es reservado.

Con estas tres muertes, el fin de semana dejó un saldo devastador para las familias de las víctimas y volvió a encender las alarmas sobre la siniestralidad vial que involucra a motociclistas. Los tres casos ocurrieron en distintos puntos de la provincia y bajo circunstancias diferentes, pero comparten un mismo resultado: tres vidas perdidas en el asfalto en menos de dos días.