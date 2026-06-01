La temprana e inesperada eliminación de Boca Juniors en la fase de grupos de la Copa Libertadores marcó un antes y un después. Tras este durísimo traspié que significó la derrota contra Universidad Católica en la Bombonera, desde la dirigencia tomaron una contundente decisión: Claudio Úbeda no continuará siendo el director técnico del primer equipo.
Claudio Úbeda dejó de ser oficialmente el DT de Boca: cómo y dónde se lo comunicaron
Luego de la dura eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, la dirigencia de Boca decidió concluir el vínculo con Claudio Úbeda.