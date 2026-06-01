Claudio Úbeda dejó de ser oficialmente el DT de Boca: cómo y dónde se lo comunicaron

Marcelo Delgado, director deportivo del cuadro de la Ribera, lo citó hoy al Predio de Ezeiza y allí mantuvieron una conversación en la que le confirmó su salida. La conversación se desarrolló en buenos términos y luego el exayudante de Miguel Ángel Russo procedióa despedirse del personal del club.

En Branden 805 están abocados ahora a la búsqueda de un nuevo DT. Con algunos nombres en el tintero, todavía no hay ninguno que pique en punta para hacerse cargo del plantel. La intención de Riquelme es encontrar uno lo más rápido posible y comience a trabajar antes de la pretemporada, la cual comenzará el jueves 18 de junio por la mañana.

Los números de Claudio Úbeda como DT de Boca

Úbeda llegó a Boca en junio de 2025 como asistente de Russo y se hizo cargo del equipo en octubre luego del fallecimiento de Miguelo. Fueron 32 partidos dirigidos, en los que sumó 17 victorias, 7 empates y 8 derrotas. En este 2026 fueron 24 encuentros, de los que ganó 11, igualó 7 y perdió 6.