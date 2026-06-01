Por los viajes al Mundial, recomiendan vacunarse contra el sarampión

"Protegete y viajá seguro" es uno de los mensajes centrales de la campaña, que busca concientizar sobre la importancia de la prevención antes de emprender viajes al exterior.

Para facilitar el acceso a la inmunización, las autoridades recordaron que las dosis se encuentran disponibles en distintos puntos de la provincia, entre ellos el Vacunatorio Central, los vacunatorios de hospitales, centros de salud y el Vacunatorio Móvil.

Además, solicitaron a quienes regresen de viaje prestar atención a posibles síntomas compatibles con la enfermedad. En caso de presentar fiebre alta o erupciones en la piel durante la estadía en el exterior o luego del regreso, se recomienda realizar una consulta médica de manera inmediata.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede generar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños y personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Por ello, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de mantener los esquemas de vacunación completos como principal herramienta de prevención.

La campaña se enmarca en las acciones de vigilancia epidemiológica y prevención que lleva adelante la provincia para proteger la salud de la población y evitar la circulación del virus.