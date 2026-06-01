La autopsia realizada a Agostina reveló lesiones extremas y agravó la causa

Todavía restan los análisis toxicológicos para determinar si la niña fue drogada. La data de muerte, según ratifica el resultado preliminar de la autopsia, se sitúa entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo.

Sobre el abuso, fuentes de la causa señalaron que se trata por el momento de una hipótesis basada en indicios, ya que no fue posible realizar un hisopado en la zona, lo que impide una confirmación pericial concluyente.

Según trascendió, el estado en que fueron hallados los restos dificulta determinar con precisión la mecánica del homicidio. Por ese motivo, en los próximos días se realizarán nuevas pericias que permitirán establecer mayores detalles sobre las causas de muerte y la secuencia de los hechos.

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En paralelo, el abogado de la familia de Agostina, Carlos Nayi, confirmó que la situación judicial de Claudio Barrelier se agravó. El hombre de 33 años, único detenido en la causa y principal sospechoso, quedó formalmente vinculado a una investigación por femicidio.

Agostina había sido vista por última vez el 23 de mayo. Tras una intensa búsqueda que movilizó a familiares, vecinos y fuerzas de seguridad, su cuerpo fue encontrado el 30 de mayo en un descampado de Córdoba, hecho que generó una profunda conmoción social y reavivó los reclamos de justicia.

La investigación continúa bajo estricta reserva mientras los peritos avanzan con los estudios complementarios que podrían aportar nuevas pruebas para esclarecer uno de los casos más impactantes de los últimos tiempos en la provincia.