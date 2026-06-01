Di Carlo anticipó una profunda renovación en River: "Se van a ir 15 jugadores"

Las declaraciones se producen en un contexto de análisis interno sobre el rendimiento del equipo y luego de una temporada en la que River alternó buenos resultados con cuestionamientos futbolísticos. La dirigencia considera necesario reducir el número de integrantes del plantel para facilitar la llegada de refuerzos y elevar el nivel de competencia interna.

Di Carlo también reconoció que el funcionamiento del equipo todavía no termina de convencer a los hinchas. “Somos los primeros en entender la complejidad del momento”, sostuvo el presidente, quien además remarcó que el club ya trabaja en la incorporación de nuevos futbolistas. “River se va a reforzar, eso es un hecho”, aseguró al anticipar movimientos importantes durante la ventana de transferencias.