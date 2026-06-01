El presidente de River, Stéfano Di Carlo, confirmó que el club llevará adelante una importante renovación de su plantel profesional y aseguró que ya está tomada la decisión de desprenderse de una gran cantidad de futbolistas en el próximo mercado de pases. “Se van a ir 15 jugadores de River, ya lo decidimos”, afirmó el dirigente al referirse al proceso de reestructuración que prepara la institución.
Di Carlo anticipó una profunda renovación en River: "Se van a ir 15 jugadores"
El presidente del “Millonario” confirmó que ya está definida una fuerte reestructuración del plantel para el próximo mercado de pases.