La declaración jurada que espera el Gobierno: Adorni habló de plazos

La expectativa está puesta en conocer la actualización de sus bienes, ya que la última declaración jurada disponible corresponde a marzo de 2025, cuando encabezó la lista de candidatos libertarios para las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires.

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En aquella presentación, Adorni informó la posesión de dos departamentos, uno adquirido en 2014 y otro en 2016, además de una tenencia de 42.500 dólares en efectivo y una cuenta bancaria en Estados Unidos con un saldo de 6.220 dólares. También declaró $1,95 millones en efectivo e ingresos anuales por más de $40 millones.

Uno de los puntos que generó controversia fue la ausencia de referencias a una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

La declaración patrimonial conocida hasta el momento corresponde a un período previo a su llegada a la Jefatura de Gabinete, cargo que asumió en noviembre de 2025 tras dejar la Secretaría de Comunicación y Medios.

Mientras avanza la causa y continúan los pedidos de explicaciones sobre su patrimonio, Adorni insiste en que no tiene "nada que esconder" y que presentará la documentación correspondiente dentro del plazo anunciado.