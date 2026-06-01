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La declaración jurada que espera el Gobierno: Adorni habló de plazos

El jefe de Gabinete aseguró que hará pública su declaración patrimonial antes del 15 de junio. La presentación es esperada en el marco de la causa judicial que lo investiga.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fijó como fecha límite el próximo 15 de junio para presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, en medio de la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.

Según trascendió, el funcionario trabaja junto a su contador en la elaboración de la documentación que buscará justificar la evolución de su patrimonio. Aunque confirmó que la presentación se realizará antes de esa fecha, todavía no definió el día exacto en que hará públicos los datos.

La decisión llega luego de semanas de cuestionamientos políticos y judiciales. Incluso dentro de La Libertad Avanza surgieron pedidos para que aclarara su situación patrimonial. Sin embargo, desde la Jefatura de Gabinete sostienen que no adelantarán los tiempos previstos por presiones externas.

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La expectativa está puesta en conocer la actualización de sus bienes, ya que la última declaración jurada disponible corresponde a marzo de 2025, cuando encabezó la lista de candidatos libertarios para las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires.

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En aquella presentación, Adorni informó la posesión de dos departamentos, uno adquirido en 2014 y otro en 2016, además de una tenencia de 42.500 dólares en efectivo y una cuenta bancaria en Estados Unidos con un saldo de 6.220 dólares. También declaró $1,95 millones en efectivo e ingresos anuales por más de $40 millones.

Uno de los puntos que generó controversia fue la ausencia de referencias a una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

La declaración patrimonial conocida hasta el momento corresponde a un período previo a su llegada a la Jefatura de Gabinete, cargo que asumió en noviembre de 2025 tras dejar la Secretaría de Comunicación y Medios.

Mientras avanza la causa y continúan los pedidos de explicaciones sobre su patrimonio, Adorni insiste en que no tiene "nada que esconder" y que presentará la documentación correspondiente dentro del plazo anunciado.

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