El Gobierno enviará a Diputados un proyecto para financiar obras estratégicas

"Hoy presentamos a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que permitirá a los sanjuaninos contar con las herramientas necesarias para impulsar el desarrollo y la infraestructura que la provincia necesita. Estamos comenzando una nueva etapa, la de la gran minería del cobre en San Juan, resultado del trabajo realizado para generar confianza y atraer inversiones que fortalezcan nuestra economía", afirmó Orrego.

El gobernador destacó además algunos indicadores que reflejan el creciente interés de inversores por la provincia. Entre ellos mencionó la reciente feria minera realizada en San Juan, que reunió a gobernadores, funcionarios nacionales, embajadores, más de 480 empresas y alrededor de 50.000 asistentes. También resaltó la decisión de la Bolsa de Valores de Toronto de autorizar operaciones desde la provincia, un hecho que consideró una señal positiva para el mercado financiero internacional.

Obras estratégicas para acompañar el crecimiento

Orrego sostuvo que el objetivo es anticiparse a las demandas que generará la expansión económica de los próximos años.

"San Juan no puede esperar a que las demandas aparezcan para recién entonces comenzar a actuar. Tenemos la posibilidad de planificar e invertir con anticipación para acompañar el desarrollo", señaló.

Entre las obras consideradas prioritarias figuran la Ruta Nacional 150 que conecta Jáchal con Iglesia, distintos tramos de la Ruta Nacional 40, rutas provinciales, el derivador de tránsito de la Avenida Circunvalación y proyectos vinculados a la optimización del uso del agua, como la impermeabilización de canales de riego, la renovación de compuertas y la ampliación de redes de agua potable y cloacas.

Más de 30 barrios y 1.000 créditos para viviendas

Uno de los ejes centrales del plan estará orientado a la política habitacional. El gobernador adelantó que se buscará financiamiento para construir más de 30 barrios en distintos departamentos y poner a disposición 1.000 créditos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) destinados a la construcción de viviendas mediante operatorias individuales.

Según indicó, estas medidas permitirán responder a la creciente demanda habitacional, generar empleo y dinamizar la actividad de la construcción en toda la provincia.

Los cuatro ejes del plan

El programa de inversiones contempla cuatro grandes áreas de intervención:

Vivienda: construcción y reactivación de soluciones habitacionales, además de nuevas operatorias para facilitar el acceso a la casa propia.

Obras viales: mejoras en rutas nacionales y provinciales para fortalecer la conectividad y reducir costos logísticos.

Infraestructura hidráulica: trabajos destinados a optimizar la gestión del recurso hídrico y mejorar la eficiencia de los sistemas de distribución.

Agua potable y saneamiento: ampliación de redes para acompañar el crecimiento poblacional y mejorar la prestación de servicios esenciales.

Financiamiento y solidez fiscal

Por su parte, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, explicó que el proyecto contempla distintas alternativas de financiamiento, entre ellas la emisión de bonos en mercados locales e internacionales o la obtención de préstamos bancarios.

El funcionario destacó que San Juan cuenta con una situación financiera sólida, cumple con las normas fiscales vigentes y presenta buenas perspectivas económicas gracias al impulso de la actividad minera, condiciones que permitirían acceder a financiamiento en condiciones favorables.

En tanto, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, remarcó que la inversión en infraestructura será clave para potenciar las exportaciones de sectores estratégicos como la minería, la agricultura tecnificada y la producción de bienes premium.

Desde el Gobierno provincial enfatizaron que los recursos obtenidos tendrán como único destino la ejecución de obras de infraestructura y gasto de capital, con el objetivo de generar beneficios permanentes para la provincia mediante mejores servicios, mayor conectividad y nuevas oportunidades de desarrollo económico y social.

La iniciativa será ahora debatida por la Cámara de Diputados, donde deberá obtener la autorización legislativa necesaria para avanzar con el plan de financiamiento.