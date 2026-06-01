A las puertas de un nuevo aniversario del "Ni Una Menos", organizaciones sociales, sindicales y políticas de San Juan emitieron duros comunicados para manifestar su dolor, bronca y repudio ante la ola de violencia de género que azota al país. El detonante central fue el reciente femicidio de Agostina Vega (14 años, en Córdoba) y el de Dulce (17 años, en Misiones), hechos que reactivaron las alarmas institucionales y comunitarias.
San Juan: fuerte repudio de organizaciones por los femicidios y convocatoria al 3J
El Consejo de Protección Integral y el Colectivo 8M emitieron duros comunicados contra el Estado y la Justicia.