San Juan: fuerte repudio de organizaciones por los femicidios y convocatoria al 3J

Desde los colectivos rechazaron de forma tajante que el ataque sea caratulado o minimizado como un simple hecho de "violencia doméstica". Ante esto, exhortaron formalmente a los jueces locales a dictar una condena ejemplar y acorde a la gravedad de los hechos, garantizando una resolución con estricta perspectiva de género. Miembros de las organizaciones confirmaron que acompañarán de manera presencial las audiencias judiciales para sostener el reclamo de la víctima.

Convocatoria a marchar este miércoles 3 de junio

En este escenario de reclamo, las agrupaciones convocaron formalmente a toda la sociedad sanjuanina a movilizarse este miércoles 3 de junio, al cumplirse un nuevo año de la histórica consigna "Ni Una Menos".

Detalles de la movilización en San Juan:

Concentración: Legislatura Provincial.

Destino: Plaza 25 de Mayo.

Horario: 16:30 horas.

Bajo la consigna "Vivas, libres y sin miedo nos queremos", la marcha buscará visibilizar la urgencia de reestablecer herramientas de protección para mujeres y diversidades, además de rendir homenaje a las víctimas de femicidio.

Líneas de ayuda y asistencia gratuita (24 horas):