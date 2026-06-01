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San Juan: fuerte repudio de organizaciones por los femicidios y convocatoria al 3J

El Consejo de Protección Integral y el Colectivo 8M emitieron duros comunicados contra el Estado y la Justicia.

A las puertas de un nuevo aniversario del "Ni Una Menos", organizaciones sociales, sindicales y políticas de San Juan emitieron duros comunicados para manifestar su dolor, bronca y repudio ante la ola de violencia de género que azota al país. El detonante central fue el reciente femicidio de Agostina Vega (14 años, en Córdoba) y el de Dulce (17 años, en Misiones), hechos que reactivaron las alarmas institucionales y comunitarias.

Tanto el Consejo Provincial de Protección Integral de Mujeres, Género y Diversidad —encabezado por Laura Vera— como el Colectivo 8M Trabajadoras Unidas (que nuclea a más de una veintena de agrupaciones locales como Amas de Casa del País, Sin.de.cap, ADICUS, movimientos barriales y sectores sindicales) apuntaron directamente contra las falencias estatales. Las entidades denunciaron "desidia", "burocracia e ineptitud" en los poderes públicos y alertaron que en lo que va del 2026 ya se registran 100 femicidios a nivel nacional, en un contexto de desmantelamiento de políticas públicas de prevención y protección.

El pedido de justicia por Martina Naveda en San Juan

Los comunicados hicieron especial hincapié en un caso que conmocionó a la provincia en enero de 2025: el intento de femicidio de Martina Naveda, causa que tiene como imputado a Matías Olmedo y que se encuentra en instancias decisivas.

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Desde los colectivos rechazaron de forma tajante que el ataque sea caratulado o minimizado como un simple hecho de "violencia doméstica". Ante esto, exhortaron formalmente a los jueces locales a dictar una condena ejemplar y acorde a la gravedad de los hechos, garantizando una resolución con estricta perspectiva de género. Miembros de las organizaciones confirmaron que acompañarán de manera presencial las audiencias judiciales para sostener el reclamo de la víctima.

Convocatoria a marchar este miércoles 3 de junio

En este escenario de reclamo, las agrupaciones convocaron formalmente a toda la sociedad sanjuanina a movilizarse este miércoles 3 de junio, al cumplirse un nuevo año de la histórica consigna "Ni Una Menos".

Detalles de la movilización en San Juan:

  • Concentración: Legislatura Provincial.
  • Destino: Plaza 25 de Mayo.
  • Horario: 16:30 horas.

Bajo la consigna "Vivas, libres y sin miedo nos queremos", la marcha buscará visibilizar la urgencia de reestablecer herramientas de protección para mujeres y diversidades, además de rendir homenaje a las víctimas de femicidio.

Líneas de ayuda y asistencia gratuita (24 horas):

  • Línea 144: Atención, contención y asesoramiento en todo el país.
  • 911: Emergencias policiales.

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