Fabiana Cantilo cerró su show en San Juan para exigir justicia por Agostina Vega

El momento más fuerte de la noche ocurrió hacia el final del espectáculo. Cantilo, acompañada por los músicos de su banda, interrumpió la grilla de temas para dirigirse de forma directa al público y solicitar un respetuoso minuto de silencio. Visiblemente conmovida por la noticia, la cantante expuso la gravedad de la violencia de género en Argentina con una frase contundente: "Cada 24 horas una mujer muere en la Argentina y nos siguen matando". El descargo culminó con un enérgico grito de "Ni Una Menos" que generó un aplauso unísono en todo el auditorio sanjuanino.

El fuerte reclamo de la artista sobre el escenario local coincidió con las horas más dolorosas de la investigación judicial en la provincia de Córdoba. Tras una intensa y desesperada búsqueda que se extendió por siete días, el cuerpo de la menor fue encontrado este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Por el hecho se encuentra detenido e imputado Claudio Barrelier, señalado como el principal sospechoso del crimen.