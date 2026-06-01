El concierto de Fabiana Cantilo en la provincia de San Juan tuvo un quiebre de profunda emoción y compromiso social. En un Teatro Sarmiento con localidades agotadas, la icónica referente del rock nacional decidió detener el clima festivo de su presentación para visibilizar el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que conmociona al país tras ser hallada sin vida en Córdoba.
Fabiana Cantilo cerró su show en San Juan para exigir justicia por Agostina Vega
Ante un Teatro Sarmiento colmado, la artista pidió un minuto de silencio y lanzó un desgarrador grito de "Ni Una Menos". "Cada 24 horas muere una mujer", denunció.