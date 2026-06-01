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Fabiana Cantilo cerró su show en San Juan para exigir justicia por Agostina Vega

Ante un Teatro Sarmiento colmado, la artista pidió un minuto de silencio y lanzó un desgarrador grito de "Ni Una Menos". "Cada 24 horas muere una mujer", denunció.

El concierto de Fabiana Cantilo en la provincia de San Juan tuvo un quiebre de profunda emoción y compromiso social. En un Teatro Sarmiento con localidades agotadas, la icónica referente del rock nacional decidió detener el clima festivo de su presentación para visibilizar el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que conmociona al país tras ser hallada sin vida en Córdoba.

El momento más fuerte de la noche ocurrió hacia el final del espectáculo. Cantilo, acompañada por los músicos de su banda, interrumpió la grilla de temas para dirigirse de forma directa al público y solicitar un respetuoso minuto de silencio. Visiblemente conmovida por la noticia, la cantante expuso la gravedad de la violencia de género en Argentina con una frase contundente: "Cada 24 horas una mujer muere en la Argentina y nos siguen matando". El descargo culminó con un enérgico grito de "Ni Una Menos" que generó un aplauso unísono en todo el auditorio sanjuanino.

El fuerte reclamo de la artista sobre el escenario local coincidió con las horas más dolorosas de la investigación judicial en la provincia de Córdoba. Tras una intensa y desesperada búsqueda que se extendió por siete días, el cuerpo de la menor fue encontrado este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Por el hecho se encuentra detenido e imputado Claudio Barrelier, señalado como el principal sospechoso del crimen.

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