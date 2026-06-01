Más de 190 trabajadores de la salud participaron de la Copa Florence Nightingale

El evento contó con la presencia del ministro de Salud, Amílcar Dobladez; el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego; el secretario técnico Alejandro Navarta; la secretaria de Medicina Preventiva, Sonia Sánchez; además de directores de hospitales y autoridades sanitarias.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió durante el homenaje a Jorge Lezcano, enfermero de la Zona Sanitaria I y participante destacado de la edición anterior, quien falleció recientemente. Antes del inicio de los encuentros deportivos se realizó un minuto de silencio en su memoria, recordando su compromiso profesional y humano.

La competencia reunió a 22 equipos, distribuidos en 12 conjuntos femeninos y 10 masculinos, integrados por enfermeros, administrativos y trabajadores de distintas áreas de salud. Más allá de los resultados deportivos, la iniciativa tuvo como principal objetivo fortalecer los vínculos entre compañeros de trabajo y promover espacios de recreación y bienestar.

La jornada concluyó con la entrega de premios y reconocimientos para los equipos que ocuparon el primer, segundo y tercer puesto, cerrando una nueva edición que ratificó la importancia de generar espacios de encuentro dentro del sistema sanitario.