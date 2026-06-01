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Más de 190 trabajadores de la salud participaron de la Copa Florence Nightingale

La segunda edición de la Copa Florence Nightingale reunió a casi 200 trabajadores de la salud en una jornada de integración, deporte y homenaje realizada en Santa Lucía.

En una jornada marcada por el compañerismo, la integración y el reconocimiento al trabajo cotidiano de quienes sostienen el sistema sanitario, se desarrolló el 2° Torneo de Fútbol 5 “Copa Florence Nightingale 2026”, organizado por el Ministerio de Salud de San Juan junto a distintas áreas gubernamentales y municipales.

La actividad tuvo lugar en el camping Don Bosco de Santa Lucía y convocó a 196 participantes provenientes de las Zonas Sanitarias I, III, IV y V, el Hospital Dr. Guillermo Rawson, el Hospital Dr. Marcial Quiroga, CAVIG y dependencias de Nivel Central.

La propuesta fue impulsada por la Secretaría Técnica, la Secretaría de Medicina Preventiva, el Departamento de Medicina Asistencial, la Dirección de Relaciones Hospitalarias y la División Enfermería, con el acompañamiento del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Municipalidad de Santa Lucía.

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El evento contó con la presencia del ministro de Salud, Amílcar Dobladez; el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego; el secretario técnico Alejandro Navarta; la secretaria de Medicina Preventiva, Sonia Sánchez; además de directores de hospitales y autoridades sanitarias.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió durante el homenaje a Jorge Lezcano, enfermero de la Zona Sanitaria I y participante destacado de la edición anterior, quien falleció recientemente. Antes del inicio de los encuentros deportivos se realizó un minuto de silencio en su memoria, recordando su compromiso profesional y humano.

La competencia reunió a 22 equipos, distribuidos en 12 conjuntos femeninos y 10 masculinos, integrados por enfermeros, administrativos y trabajadores de distintas áreas de salud. Más allá de los resultados deportivos, la iniciativa tuvo como principal objetivo fortalecer los vínculos entre compañeros de trabajo y promover espacios de recreación y bienestar.

La jornada concluyó con la entrega de premios y reconocimientos para los equipos que ocuparon el primer, segundo y tercer puesto, cerrando una nueva edición que ratificó la importancia de generar espacios de encuentro dentro del sistema sanitario.

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