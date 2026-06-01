Qué cambia en los recibos de sueldo y cuándo comenzará a aplicarse el nuevo formato

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De esta manera, el nuevo recibo incorporará los recursos destinados a la seguridad social, el sistema previsional, las obras sociales, el PAMI, las ART y otros conceptos obligatorios que forman parte del empleo formal. Hasta ahora, muchos de esos datos permanecían dispersos en distintos registros administrativos o simplemente no eran visibles para el trabajador.

La reglamentación también prevé un cambio visual significativo. El documento incluirá un gráfico circular que permitirá observar cómo se distribuye el costo laboral total. Allí se podrá identificar qué porcentaje corresponde al salario que efectivamente cobra el empleado y cuánto dinero se destina a aportes, contribuciones y demás obligaciones derivadas de la relación laboral.

Según el modelo oficial establecido por el Gobierno, el recibo estará dividido en diferentes secciones. En primer lugar aparecerán los datos del empleador y del trabajador, incluyendo información como CUIT, CUIL, categoría laboral, fecha de ingreso y antigüedad. Luego se detallarán las contribuciones y conceptos abonados por la empresa. Más adelante figurará la remuneración bruta junto a los descuentos correspondientes y, finalmente, se exhibirá el salario neto que percibe el empleado

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Además, cada concepto deberá indicar de manera específica cuál es la base de cálculo utilizada y el monto resultante, con el objetivo de ofrecer una mayor claridad sobre cada ítem liquidado.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa apunta a mejorar la transparencia del sistema laboral argentino y permitir que los trabajadores conozcan con mayor precisión cuál es el destino de los recursos generados por su actividad. La medida también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los costos asociados al empleo formal y la diferencia existente entre el salario que recibe un trabajador y el costo total que afronta una empresa para mantener ese puesto laboral.

La implementación no será inmediata. El decreto reglamentario establece un plazo de hasta 120 días para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto a los organismos involucrados, adapten sus sistemas. Durante ese período, las empresas y los proveedores de software de liquidación de haberes deberán actualizar sus herramientas para emitir los recibos bajo el nuevo formato.

Una vez concluida esa etapa de adecuación, millones de trabajadores comenzarán a recibir una versión más completa de sus recibos de sueldo, con información que hasta ahora permanecía fuera de su alcance y que permitirá conocer con mayor detalle cómo se compone el costo real de cada empleo registrado.