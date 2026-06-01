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Rivadavia descentraliza el pago del impuesto municipal

A través del programa "Rivadavia + Cerca" se habilitan a niones vecinales, clubes deportivos, centros de jubilados y administraciones de consorcios a convertirse en centros de cobro autorizados.

Con el objetivo de acercar los servicios municipales a los vecinos y fortalecer el trabajo de las instituciones barriales, la Municipalidad de Rivadavia puso en marcha el programa "Rivadavia + Cerca", una iniciativa que permitirá descentralizar el cobro de la Tasa de Servicios sobre Inmuebles en distintos puntos del departamento.

La propuesta, respaldada por la Ordenanza N° 3681, sancionada en julio de 2025, habilita a uniones vecinales, clubes deportivos, centros de jubilados y administraciones de consorcios a convertirse en centros de cobro autorizados, facilitando así el acceso de los contribuyentes a los servicios municipales.

Desde el municipio explicaron que el programa está especialmente orientado a vecinos que encuentran dificultades para trasladarse hasta el edificio central por cuestiones de distancia, movilidad o disponibilidad horaria. Con este nuevo esquema, podrán realizar sus pagos en instituciones cercanas a sus hogares.

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Beneficios para vecinos e instituciones

Además de brindar mayor comodidad a los contribuyentes, la iniciativa busca generar un impacto positivo en las entidades intermedias del departamento. Las instituciones que adhieran al programa recibirán una comisión por los montos recaudados en sus sedes, recursos que podrán destinar a mejoras edilicias, proyectos comunitarios, actividades deportivas, culturales o sociales.

De esta manera, el municipio apunta a fortalecer el rol de las organizaciones barriales, promoviendo su sostenibilidad económica y su participación activa en la vida comunitaria.

Convocan a sumarse al programa

La Municipalidad de Rivadavia abrió la convocatoria para que las instituciones interesadas puedan adherirse a "Rivadavia + Cerca". Las comisiones directivas deberán realizar el trámite correspondiente en la Oficina de Rentas municipal.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, en el edificio municipal. Además, se encuentra habilitada la línea de WhatsApp 2645469993 para consultas y asesoramiento.

Con esta iniciativa, el municipio busca optimizar la recaudación, simplificar los trámites para los vecinos y generar nuevas herramientas de financiamiento para clubes, centros de jubilados y uniones vecinales, fortaleciendo el entramado social del departamento.

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