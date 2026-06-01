A 11 años de Ni Una Menos: más de 6 mil intervenciones de CAVIG en cinco meses

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La convocatoria se produce en un escenario donde los datos muestran que la violencia de género continúa representando una problemática de alta demanda para las instituciones encargadas de intervenir y proteger a las víctimas.

Según el informe estadístico elaborado por el Centro de Abordaje y Contención de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG), entre enero y mayo de 2026 se registraron 6.691 atenciones vinculadas a situaciones de violencia. La cifra incluye asesoramientos, orientaciones, formularios de protección, denuncias, entrevistas, comparecencias y retractaciones.

Entre las actuaciones realizadas se destacan 2.498 asesoramientos y orientaciones, 1.545 formularios de protección y 1.270 denuncias formalizadas. Dentro de estas últimas, los delitos más frecuentes fueron lesiones, con 610 casos; desobediencia de medidas judiciales, con 259; y amenazas, con 184 denuncias.

El informe también refleja la respuesta institucional desplegada durante el período. CAVIG registró 558 medidas de protección para víctimas, 269 allanamientos y 76 detenciones, en el marco de investigaciones impulsadas por la Unidad Fiscal especializada y la brigada policial que trabaja de manera articulada con profesionales de distintas disciplinas.

Las cifras no representan únicamente expedientes o actuaciones judiciales. Cada denuncia, cada medida de protección y cada intervención remiten a situaciones concretas de violencia que afectan la vida cotidiana de mujeres, niñas, niños y familias enteras.

A once años del primer Ni Una Menos, los números muestran avances en la capacidad institucional para recibir denuncias e intervenir, pero también evidencian que la violencia de género sigue siendo una realidad presente. Un fenómeno que continúa exigiendo respuestas sostenidas del Estado y el compromiso de toda la sociedad para prevenir nuevas víctimas.