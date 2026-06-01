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A 11 años de Ni Una Menos: más de 6 mil intervenciones de CAVIG en cinco meses

La conmemoración de un nuevo aniversario de la histórica movilización encuentra a San Juan con miles de intervenciones por violencia de género e intrafamiliar.

Este miércoles 3 de junio se cumplen 11 años de la primera marcha de Ni Una Menos, el movimiento que nació en 2015 tras el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años embarazada que fue asesinada por su novio en la provincia de Santa Fe. Aquella muerte generó una reacción social sin precedentes y llevó a miles de mujeres a ocupar las calles de todo el país para exigir el fin de la violencia machista.

Once años después, la fecha vuelve a estar atravesada por una tragedia que conmociona a la sociedad argentina. El reciente femicidio de Agostina Vega, también de 14 años, en Córdoba, reabrió el debate sobre la violencia que sufren niñas y adolescentes. Por el caso se encuentra detenido un hombre de 33 años, señalado como amigo de la familia.

En este contexto, el Consejo Provincial de Protección Integral de Mujeres, Género y Diversidad expresó su repudio por los recientes femicidios de adolescentes y convocó a la comunidad sanjuanina a participar de la movilización que se realizará este miércoles desde las 16.30 horas. La concentración tendrá lugar frente a la Legislatura Provincial y concluirá en la Plaza 25 de Mayo.

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La convocatoria se produce en un escenario donde los datos muestran que la violencia de género continúa representando una problemática de alta demanda para las instituciones encargadas de intervenir y proteger a las víctimas.

Según el informe estadístico elaborado por el Centro de Abordaje y Contención de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG), entre enero y mayo de 2026 se registraron 6.691 atenciones vinculadas a situaciones de violencia. La cifra incluye asesoramientos, orientaciones, formularios de protección, denuncias, entrevistas, comparecencias y retractaciones.

Entre las actuaciones realizadas se destacan 2.498 asesoramientos y orientaciones, 1.545 formularios de protección y 1.270 denuncias formalizadas. Dentro de estas últimas, los delitos más frecuentes fueron lesiones, con 610 casos; desobediencia de medidas judiciales, con 259; y amenazas, con 184 denuncias.

El informe también refleja la respuesta institucional desplegada durante el período. CAVIG registró 558 medidas de protección para víctimas, 269 allanamientos y 76 detenciones, en el marco de investigaciones impulsadas por la Unidad Fiscal especializada y la brigada policial que trabaja de manera articulada con profesionales de distintas disciplinas.

Las cifras no representan únicamente expedientes o actuaciones judiciales. Cada denuncia, cada medida de protección y cada intervención remiten a situaciones concretas de violencia que afectan la vida cotidiana de mujeres, niñas, niños y familias enteras.

A once años del primer Ni Una Menos, los números muestran avances en la capacidad institucional para recibir denuncias e intervenir, pero también evidencian que la violencia de género sigue siendo una realidad presente. Un fenómeno que continúa exigiendo respuestas sostenidas del Estado y el compromiso de toda la sociedad para prevenir nuevas víctimas.

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